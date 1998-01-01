البُزم: سننشر الأجهزة الأمنية لتأمين المتظاهرين يوم الجمعة

غزة/سما/

اصيب مواطن اليوم الخميس، برصاص الاحتلال في محيط موقع "ملكة" شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب عشرات الشبان المتظاهرين الذين رفعوا علم فلسطين على السياج الامني العازل ما أدى الى إصابة مواطن.

إلى ذلك، ذكر شهود عيان، أن جنود الاحتلال المتمركزين على حدود غزة ، أطلقوا النار تجاه شبان قرب السياج شرق مدينة غزة.

وقال الشهو، ان قوات الاحتلال اطلقت النار بشكل كثيف على المتجمهرين قرب السياج، ولن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي ذات السياق، اعلنت وزارة الداخلية في غزة اكمال استعدادها لحماية تظاهرة العودة التي تنطلق غدا الجمعة.

وقال إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، إن وزارته ستنشر قوات الامن والشرطة في ساعات الصباح الباكر في مناطق قطاع غزة كافة لتسهيل وتأمين تحرك الجماهير لمناطق التجمع.