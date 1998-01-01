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جامعة فلسطين تنظم يوم دراسي بعنوان: "التعليم الجامعي.. رؤى مستقبلية واعدة"

الخميس 29 مارس 2018 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظم طلبة كلية التربية بجامعة فلسطين- فرع الجنوب، يوم دراسي بعنوان: "التعليم الجامعي.. رؤى مستقبلية واعدة"، بإشراف الدكتور محمد شعت منسق الكلية بفرع الجنوب، وذلك في مركز التدريب التابع لمديرية تربية وتعليم خان يونس، وحضر جلسته الافتتاحية محافظ محافظة خان يونس الدكتور أحمد الشيبي، ورئيس بلدية خان يونس م.يحيى الأسطل، ود.أكرم شعت مدير جامعة فلسطين-فرع الجنوب، ود.إياد المصري مدير الكليات بفرع الجامعة بالجنوب، والنائب الإداري لمدير تربية وتعليم خان يونس أ.خالد ماضي، ود.صباح نصار عميد كلية التربية بجامعة فلسطين، ولفيف من الباحثين والمختصين، وطلبة كلية التربية.

وأكد الدكتور أكرم شعت في كلمته على أهمية البحث العلمي في تطوير المهارات العلمية والأكاديمية، وتنمية المجتمعات التي تولي الكثير منها أهمية للبحث العلمي وتشجع عليه، مشدداً على ضرورة الحرص والالتزام بالأمانة العلمية.

وأوضحت الدكتورة صباح نصار عميد كلية التربية بجامعة فلسطين، أن تنظيم اليوم الدراسي يأتي انسجاماً مع فلسفة الجامعة وكلية التربية التي تولي الطلبة اهتماماً بالغاً، وتشجعهم على تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات والأيام الدراسية التي تساهم في صقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية، مؤكدة أن عمادة الكلية ستأخذ توصيات اليوم الدراسي بعين الاعتبار.

من جانبه عبر الأستاذ خالد ماضي النائب الإداري لمدير تربية وتعليم خان يونس، عن سعادته الغامرة لمشاركة جامعة فلسطين جامعة الوطن، فعاليات اليوم الدراسي، لافتاً إلى أهمية الأيام الدراسية والبحث العلمي في تبادل المعلومات والأفكار العلمية التي من شأنها التأسيس لجيل واعي ومثقف.

وبين الدكتور محمد شعت مشرف اليوم الدراسي ومنسق كلية التربية بفرع الجامعة بالجنوب، أن اليوم الدراسي خرج بمجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة الاهتمام وتفعيل دور البحث العلمي، وتطوير البيئة التعليمية بما يتناسب مع احتياجات الطلبة، خصوصاً ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تطوير الخطط التعليمية بما يتلائم مع الجودة الشاملة.

بدورها قالت رئيس اليوم الدراسي -الطالبة بكلية التربية- نورا الأغا، أن اليوم الدراسي هدف إلى وصف الحالة الآنية للتعليم الجامعي، ووضع خطط مستقبلية تعمل على تحسينه في ضوء الجودة الشاملة، مشيرةً إلى أن محاور اليوم الدراسي تركزت حول طرق التدريس والبيئة الجامعية والجودة الشاملة.

#جامعة فلسطين

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