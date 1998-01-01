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اللواء حازم عطالله يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين

الخميس 29 مارس 2018 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل سيادة اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة الفلسطينية في مكتبه اليوم سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السيد حيدر أغانين .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إن اللواء حازم عطالله أكد على أهمية العلاقة التي تربط الشعب الروسي والفلسطيني، واهمية تطوير التعاون المشترك في بينهما،  كما بحث مع السفير إمكانية تطوير التعاون مع الشرطة الروسية  في مجال التدريب وتبادل الخبرات .

وأضاف البيان، إن السيد اللواء حازم عطالله اطلع الضيف على ما وصلت اليه الشرطة من تقدم في عدة مجالات والتطوير الحاصل في إداراتها.

ومن جانبه أشاد سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السيد حيدر أغانين بالشرطة الفلسطينية وما وصلت اليه من تقدم في الأداء والخدمات التي تقدمها للمواطنين.

#اللواء حازم عطالله #روسيا

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