العمل الزراعي يوزع شباك صيد على 260 صياد في قطاع غزة

غزة / سما /

قام اتحاد لجان العمل الزراعي بتوزيع شباك صيد من أنواع مختلفة على الصيادين في قطاع غزة، حيث استهدفت عملية التوزيع 260 صياد كمرحلة أولى، حيث بلغ اجمالي قطع الشبك الموزعة 634 قطعة، وسيتبع ذلك توزيع مزيداً من الشباك على الصيادين في مناطق أخرى ليصل العدد الكلي الى 400 صياد. وتأتي عملية توزيع الشباك ضمن مشروع (دعم المزارعين والصيادين ومربي الأغنام في قطاع غزة) الذي ينفذه اتحاد لجان العمل الزراعي بتمويل من المساعدات العالمية-كندا (GAC) بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام، ويستمر المشروع الذي بدء العمل به في الأول من أبريل 2017 حتى نهاية مارس 2019.

ويهدف المشروع الى تحسين الظروف المعيشية للمزارعين والصيادين ومربي الأغنام وخاصة الذين تضرروا من الحرب الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، ومن الازمات المستمرة في قطاع غزة.

ويشمل المشروع مجموعة من الأنشطة تستهدف كلاً من المزارعين والصيادين ومربي الأغنام من خلال تأهيل آبار زراعية وتمديد خطوط ناقلة للمياه وشبكات ري وانشاء برك معدنية لتجميع مياه الامطار، وتقديم خدمات بيطرية للأغنام بواسطة عيادات بيطرية متنقلة يستفيد منها ما يقارب 2400 مربي، الى جانب تأهيل وانشاء حظائر اغنام وتوزيع كميات من الاعلاف. أما فيما يتعلق بالصيادين فانه بالإضافة الى توزيع شباك الصيد فسوف يتم تأهيل وصيانة المئات من شباك وقوارب الصيد وتوزيع حبال سحب وخلق فرص عمل وتشغيل للصيادين العاطلين عن العمل.