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حماس تدعو للنفير والمشاركة في مسيرة العودة

الخميس 29 مارس 2018 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو للنفير والمشاركة في مسيرة العودة



غزة / سما /

دعت حركة حماس جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة العودة الكبرى المزمع انطلاقها يوم غد الجمعة.

وأهابت الحركة في بيان جماهير شعبنا بالالتزام الدقيق بسلميتها والابتعاد عن أي مظهر من المظاهر التي يمكن أن تحرفها عن هدفها وتقف عائقاً في وجه نجاحها، لافتة أن "الذكرى تطل وشعبنا يستعد للمشاركة في مسيرة العودة لفرض قواعد اشتباك جديدة تحاكي عودة الطيور المهاجرة إلى ديارها، منبهة أن شعبنا كان ولا زال وسيبقى متشبثاً بالأرض، متمسكاً بها، مستعداً للتضحية من أجلها مهما كلف ذلك من ثمن".

وشددت أن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة أرضه ومصيره المشترك وحتمية العودة ورفض الوصاية والتوطين، مؤكدة رفضها لكل مشاريع تصفية القضية والتي آخرها صفقة ترمب والعمل بكل الوسائل للتصدي لها وإسقاطها.

وتوجهت الحركة في بيانها بالتحية لشعبنا المقاوم في الضفة وغزة والقدس وال ٤٨ والشتات، مثمنة تضحياته الجسام في سبيل التمسك بحقوقه والمحافظة على هويته والتشبث بأرضه ومقاومة محاولة الطمْس وكل أشكال التطبيع.

#حماس #مسيرة العودة #غزة

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