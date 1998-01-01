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السفير الامريكي "فريدمان : لا نسعى لاستبدال الرئيس عباس

الخميس 29 مارس 2018 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الامريكي "فريدمان : لا نسعى لاستبدال الرئيس عباس



القدس المحتلة / سما /

 قال السفير الأميركي ديفيد فريدمان، اليوم الخميس، إن تصريحاته التي أدلى بها أمس لمجلة إسرائيلية، وتداولتها أُسيء فهمها.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن فريدمان قوله أمس إنه "إذا لم يقبل الرئيس محمود عباس، العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، فإنه "سيأتي من يقبل بها".

وقال فريدمان في تغريدة له على موقع "تويتر": "لقد أسيء فهم ما صرحت به أمس، الولايات المتحدة لا تسعى لاستبدال الرئيس محمود عباس، الأمر يعود للشعب الفلسطيني لاختيار قيادته".

وسبق لفريدمان أن أدلى بالعديد من التصريحات التي أغضبت الفلسطينيين، ما دفع الرئيس الفلسطيني إلى شتمه ووصفه في خطاب أخير له بأنه " ابن كلب".

ويجاهر فريدمان بدعم الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ويعتبر أن من حق المستوطنين الاستيطان على الأراضي الفلسطينية باعتبارها أرضهم، ويصف الضفة الغربية بأنها "منطقة متنازع عليها".

#فريدمان #عباس #استبدال

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