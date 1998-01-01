ضبط صهريج يحمل مواد صناعية مضرة بالبيئة في سلفيت

سلفيت / سما /

ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الخميس في محافظة سلفيت ( صهريج نضح ) يحمل مواد صناعية خطيرة , قادمة من مستوطنة بركان, اثناء محاولة التخلص منها واتلافها بالاراضي الفلسطينية.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بأنه تم فحص المواد الصناعية بحضور جهات الاختصاص " سلطة جودة البيئة والارتباط العسكري ومديرية الصحة ومديرية الاقتصاد " وتبين أنها مواد خطرة وضارة بالبيئة .

وأشار البيان أنه تقرر إرجاع الصهريج الى مصدره وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أنه وفقاً لاتفاقية بازل وقانون سلطة البيئة يمنع ادخال النفايات الخطرة وتفريغها وطرحها بالاراضي الفلسطينية لخطورتها وضررها على البيئة .