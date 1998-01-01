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الاحتلال يصدر أوامر اعتقال إداري بحقّ 23 أسيرا

الخميس 29 مارس 2018 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري بحقّ 23 أسيرا، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الخميس، أن من بين الأوامر الصادرة 11 أمرا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

والأسرى الصادر بحقهم أوامر الاعتقال الاداري، هم:

أسيد حسام عمر، ونور الدين عبد الرحمن العاروري، ومنير عدنان زهران، من رام الله، وشادي عيسى معالي، وعياد جمال الهريمي، من بيت لحم، وأحمد عبد الفتاح نقيب، وشاكر خليل ترتير، من نابلس، لمدة ستة أشهر، ومحمد حسين السلامين من رام الله، لمدة 5 أشهر.

يحيى حسن لدادوة، وأمير نزار خواجا، وباسل منير أبو عليا من رام الله، ومصطفى نائل طل، والمعتصم بالله جياوي، وحماد أحمد أبو مارية، وصهيب محمد قفيشة من الخليل، وموسى أحمد بلبل، ومحمد مهند يعاقبة، ومحمد بدر الوفي، وإبراهيم كامل شلبي، وإيهاب عدنان سلامة من جنين، لمدة أربعة أشهر.

وأحمد عبد الكريم دار محمد من رام الله، وعدنان محمد الجعبري من الخليل، لمدة ثلاثة أشهر، وأحمد عدنان سلمان من نابلس، لمدة شهرين.

#الاحتلال

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