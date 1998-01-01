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كيف تتعاملين مع تدخل الأهل في خلافاتك مع زوجك؟

الخميس 29 مارس 2018 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تتعاملين مع تدخل الأهل في خلافاتك مع زوجك؟



وكالات / سما /

ربما يتدخل الأهل لحل الخلافات التي تواجهينها مع شريكك، الأمر الذي قد يسبب مشاكل مباشرة معهم ويؤدي إلى فقدان خصوصية علاقتك مع زوجك. لذلك تعرفي في هذا المقال على أبرز أسباب تدخلهم والطرق التي يمكنك إعتمادها حيال هذا الوضع.

أسباب تدخل الأهل في خلافاتك الزوجية

- السبب الأبرز لتدخل الأهل بحياتك الزوجية وخلافاتها تحديداً هو خوفهم من فقدان دورهم في علاقتك مع زوجك. كما أنهم قد لا يدركون أنكما تحتاجان الآن إلى الإستقلالية والخصوصية، فيعتبرون تدخلهم كنوع من الإهتمام الطبيعي.

- إخبار أحد الزوجين أهله بجميع الأحداث في الحياة الزوجية أو الهروع إليهم كلما حصلت مشكلة، من دون إحترام الحياة الشخصية والخاصة. هذا الأمر يجعل أحد الشريكين يعتمد فقط على أهله لإتخاذ القرار المناسب.

- ضعف أو عدم التواصل بينك وبين شريكك، ما يعني الحاجة الى طرف ثالث لحل مشكلة معينة.

طرق التعامل مع تدخل الأهل بخلافاتك الزوجية

- لتجنب فقدان خصوصية حياتك الزوجية، يجب عليك أولاً أن تتحدثي مع زوجك على مدى تدخل ودور الأهل في حل الخلافات بينكما. من الضروري الإتفاق على المجالات التي يمكنهم إعطاء رأيهم فيها مثل تربية الأولاد، الزيارات، طلب النصيحة،...

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- التعبير عن حبكما وتقديركما للأهل لتفادي شعورهم بالوحدة والعزلة والإستماع إلى إرشاداتهم ثم إتخاذ القرار المناسب.

- من الأساسي أيضاً أن تحرصا على الإستقلال المادي من الأهل لتفادي المشاكل والتوترات التي قد تنجم في هذه الحالة بينكما أو بين الأهل

#الأهل #الخلافات

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