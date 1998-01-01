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جامعة الأقصى تستقبل وفداً من مؤسسة الإنتربال وتفتتح مختبرات قسم الفيزياء

الخميس 29 مارس 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

في اطار التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني ،  استقبل معالى رئيس الجامعة  وفدا من  مؤسسة الإنتربال "الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية"  لافتتاح مختبرات قسم الفيزياء وذلك برئاسة المدير التنفيذي لمؤسسة الانتربال أ. محمود لبد – فرع غزة ورافقه في الاستقبال السادة أعضاء مجلس الجامعة.

و في بداية اللقاء رحب د. الشرافى  بالحضور موجهاً شكره العميق لمؤسسة الانتربال   على دورها المميز في دعم الجامعة و طلبتها، مشيراً  إلى وجود عدد من المشاريع التي تمولها المؤسسة في الجامعة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للطلبة  في الحصول على التعليم الجامعي المميز ، وقد أثنى  د. الشرافى على جهود مؤسسة انتربال في دعم التعليم في الجامعات الفلسطينية  داعيا ً  الى استكمال هذا العمل الإيجابي لأنه محل تقدير عالي من قبل إدارة الجامعة  متمنياُ تقديم المزيد من الدعم لأكبر عدد ممكن من الطلبة .

ومن جهته أعرب أ. لبد عن سعادته بزيارة الجامعة, منوها أن هذه  المشاريع التي قدمتها المؤسسة لجامعة الأقصى  هي لخدمة مصلحة المجتمع والارتقاء به وتحقيق التطور العلمي لدى طلبة الجامعة ، مثمناً دور الجامعة في توفيرها المناخ التعليمي المميز للطلبة باعتبار الشباب  عصب المجتمع والثروة الحقيقية قائلا: (نحن فخورين بافتتاح مشروع مختبرات  الفيزياء ) .

وفي نهاية اللقاء قدم د. الشرافي درعاً تقديرياً لجهود المؤسسة في الجامعة و خدمة الطلبة.

#جامعة الأقصى

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