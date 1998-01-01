جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحكم على 4 متهمين بالأشغال الشاقة في قضايا قتل وبيع أراضٍ للاحتلال

الخميس 29 مارس 2018 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحكم على 4 متهمين بالأشغال الشاقة في قضايا قتل وبيع أراضٍ للاحتلال



رام الله / سما /

أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي وليد أبو ميالة، والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم الأول (م.ح) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وبحق المتهم الثاني (ن،ح) وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات .

وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي كفاح الشولي، وعضوية القاضي وليد ابو ميالة، والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم (ص،ب) بتهمة بيع أراض للعدو خلافا لإحكام المادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات.

حيث جاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف خالد الخفش.

وفي سياق آخر، أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي محمد العجلوني، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام، والقاضي رغدة قواسمي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة بيت لحم بحق المتهم (م.ش) بتهمة تزوير في أوراق رسمية بالاشتراك خلافا للمادة 261، وعملا بإحكام المادة 72 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة ونفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني .

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة بيت لحم مجدي قريع.

#الأشغال الشاقة #الاحتلال

أخبار ذات صلة

جهاز "المخابرات العامة" يحبط مخططا لتسريب أراضٍ للاحتلال

د.احمد المصري

الإعدام شنقاً لثلاثة ومؤبد لرابع متهمين بقتل د.احمد المصري بدير البلح

خالد مشعل

مشعل للاحتلال: الحر يكفيه الإشارة والجواب ما ترى لا ما تسمع

رضوان : على القسام وسرايا القدس اسر جنود للاحتلال للافراج عن الاسرى

دحلان - ارشيف

دحلان: فاجعة رفح جريمة مشتركة للاحتلال والإنقسام والفساد والتفرد

ابو عبيدة -القسام

كتائب القسام توجه رسالة للاحتلال عقب الاعتداء على أمهات الأسرى

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

100 قناص على حدود غزة بانتظار "مسيرة العودة"

تركى آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجأة ويطالب أصدقاءه بالدعاء

الأخبار الرئيسية

ماجد فرج

هارتس: فرج إلى القاهرة لاجراء محادثات حول الأوضاع في غزة ومحاولة الاغتيال

السنوار - ارشيف

وزير اسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس وعلى راسهم السنوار

جمال محيسن

﻿محيسن يطالب مصر بالضغط على حماس ويشير لـ «صراعات داخل الحركة تهدد بـ«عمليات تصفية

أجهزة أمن الاحتلال لمستوطني "غلاف غزة": احملوا السلاح يوم الجمعة

متهم بتفجير موكب الحمدلله

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

الاتصالات الفلسطينية