الفنانة شوق: أبحث عن أمي منذ 33 عام ولا أعرف شكلها

عالم الفن

كشفت الفنانة الكويتية شوق لأول مرة الكثير من الأسرار التي تخص حياتها الشخصية، والتي لا يعرفها الجمهور عنها، حيث قالت إنها لم ترى أمها في حياتها، وأنها تبحث عنها منذ أكثر من 33 عاما، مؤكدت" لا أعلم أين هي أمي ولم أراها ولا مرة في حياتي، ولا أعلم شكلها لانه تم أخذي من أمي منذ كنت طفلة من قبل عائلة والدي".



وقالت إنها لم تذكر هذا الموضوع من قبل لأنها لا تريد المتاجرة بقصة والدتها، مؤكدة أنها لم تجد أي أثر لها، وهي لا تمتلك إلا صورة واحدة قديمة لوالدتها فقط، لافتة إلى أنها ما زالت تبحث عنها لكنها لم تجد لها أي أثر، وفق مواقع خليجية.

