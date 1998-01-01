منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني ينظم ورشة عمل ويختتم دورتين تدريبيتين

غزة / سما /

نظم منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني فرع الشمال مساء الأربعاء ورشة عمل بعنوان "المحاسبة كما يجب أن تكون " بحضور كلاً من الدكتور عصام اسليم مدير جامعة غزة فرع الشمال ومسئول منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني في قطاع غزة الأستاذ خميس الهسي ومسئول المنتدى في شمال غزة الأستاذ أحمد قاسم والأستاذ ناهض الرفاتي أحد كوادر الاتحاد الإسلامي في النقابات وعدد كبير من أعضاء المنتدى.

ومن جهته رحب قاسم بالحضور وأثنى على د. اسليم على حضوره وتقديم الورشة، متمنياً من أعضاء المنتدى الاستفادة من الخبرة العملية والمهنية التي يمتلكها اسليم

وأكد اسليم على ضرورة أن يحافظ المحاسب على نفسه في أي مكان وأن يصون الأمانة التي يحملها ، وتناولت الورشة مجموعة من المحاور منها تعريف المحاسب بالشكل المهني والمحاسب الأنيق والمهارات الإدارية التي يجب أن يكتسبها المحاسب قبل البدء بأي عمل محاسبي .

ودعا اسليم إلى ضرورة أن يطُور المحاسب من نفسه ويكتسب المزيد من الخبرات سواء من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية المحاسبية أو من خلال الالتحاق بسوق العمل من خلال الشركات والمؤسسات في قطاع غزة .

وبين اسليم التحديات التي يواجهها المحاسبين في قطاع غزة ، داعياً المحاسبين إلى بذل أقصى ما يمكن من أجل عدم الوقوع من مجموعة من الأخطاء والتي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في عمل الشركات والمؤسسات في قطاع غزة .

وشكر اسليم منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني على جهوده في خدمة شريحة المحاسبين ، متمنياً منهم عقد المزيد من الورشات التوعوية التي تساهم في بناء محاسب ناجح ،

وفي نهاية الورشة تم توزيع العديد من شهادات دوتي تطبيقات محاسبية متقدمة في برنامج الإكسل ودورة الضرائب وآليات التعامل معها والتي نظمهما منتدى المحاسب والمدقق الفلسطيني فرع الشمال.