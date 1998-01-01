"آيفون" الجديد سيكون مزودا بميزة تظهر لأول مرة في العالم

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة أن شركة "أبل" الأمريكية تسعى لأن تجعل النسخة الجديدة من هاتف "آيفون" الخاص بها مزودة بميزة تظهر للمرة الأولى في العالم.

وأوضح موقع "سي نت" التقني المتخصص أنه بالفعل بدأت "أبل" في تطوير نسخة جديدة من هواتف "آيفون" ستكون قابلة للطي بصورة كاملة.

وتطور الشركة الأمريكية من أجل توفير تلك الميزة، شاشات جديدة من نوع "مايكرو ليد"، القادرة على تحمل الضغط وأن تتمتع بمرونة كبيرة.

وستتميز تلك الشاشات بأن كل بيكسل بها قادر على بث الضوء بشكل مستقل، ما يجعل المستخدم يمكنه استخدام الشاشة في أقصى درجات الانحناء.

وستتمتع الشاشات الجديدة أيضا بتقنية "8 كي" فائقة الدقة والجودة، ما يجعلها مثالية مع سماعات الواقع الافتراضي، علاوة على أنها ستوفر طاقة البطاريات بصورة مذهلة.

ورغم أن "أبل" ليست أول شركة تعمل على تطوير تقنيات هواتف "قابلة للطي"، إلا أنها أول شركة تبدأ فعليا في إنتاج شاشات بتلك الطريقة والتقنيات.

لم تعلن "أبل" بصورة رسمية عن الموعد المتوقع لطرح تلك الهواتف والشاشات، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى أن هذا لن يكون قبل عام 2020.