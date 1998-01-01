جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فيديو.. درج كهربائي "جائع" يبتلع شخصا في لقطات مرعبة

الخميس 29 مارس 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. درج كهربائي "جائع" يبتلع شخصا في لقطات مرعبة



وكالات / سما /

 رصدت كاميرات المراقبة في محطة مترو تركية لحظة مرعبة ابتلع فيها درج كهربائي معطل رجلا سيء الحظ.

وورد أن الحادث وقع في ساعة الذروة، في 27 فبراير الماضي، في محطة مترو "Ayazaga" بمدينة اسطنبول. وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الضحية، علي إريك، ظل محاصرا تحت الدرجات المعدنية لمدة ساعة، قبل أن يحرره رجال الإطفاء.

وتُظهر لقطات الفيديو التي تم تحميلها على منصة "LiveLeak"، تنقّل حشود من الناس على الدرج الكهربائي المتحرك في محطة مترو الأنفاق. وفي البداية، كان كل شيء يسير بسلاسة قبل توقف الدرج فجأة، ليبدأ الناس بالتحرك بسرعة خوفا على أنفسهم.

ولسوء الحظ، ظهرت فجوة فجائية في الدرج المتحرك، سقط فيها إريك واختفى. وتبين اللقطات كيف ينظر الناس إلى هذه الفجوة بحثا عن الضحية، في حين يتابع الآخرون سيرهم نحو أعمالهم.

ونُقل علي إريك إلى المستشفى بعد أن تم إنقاذه، وورد أنه تعرض لكسر في ذراعه جراء الحادث الأليم.

#درج كهربائي

أخبار ذات صلة

فيديو ...دب جائع يفترس بقرة أمام عدسات الكاميرا

فيديو: لقطات صادمة.. لص يعتدي على سيدة كشفته

فيديو.. لقطات صادمة لمذيع «BBC» أثناء تناوله لحم ساقه

برق يضرب سيارة

فيديو| لقطات مروعّة لبرق يضرب سيارة في المغرب

فيديو لقطات طريفة لمذيعي الجزيرة أثناء استعدادهم للعمل

ايراني

فيديو.. سائق إيراني يعاقب زوجته بطريقة مرعبة!

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

100 قناص على حدود غزة بانتظار "مسيرة العودة"

تركى آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجأة ويطالب أصدقاءه بالدعاء

الأخبار الرئيسية

ماجد فرج

هارتس: فرج إلى القاهرة لاجراء محادثات حول الأوضاع في غزة ومحاولة الاغتيال

السنوار - ارشيف

وزير اسرائيلي يهدد باغتيال قادة حماس وعلى راسهم السنوار

جمال محيسن

﻿محيسن يطالب مصر بالضغط على حماس ويشير لـ «صراعات داخل الحركة تهدد بـ«عمليات تصفية

أجهزة أمن الاحتلال لمستوطني "غلاف غزة": احملوا السلاح يوم الجمعة

متهم بتفجير موكب الحمدلله

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

الاتصالات الفلسطينية