فتح ترد على فريدمان: إذا لم تستَحِ فقُل ما شِئت

رام الله/سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب : إن على السفير الأمريكي أن يكفّ عن التصرف كممثل للمستوطنين وأن يقلع عن أوهامه بأن فلسطينياً واحداً يمكن أن يعير تهديداته مثقال ذرّة من الإهتمام.

جاء ذلك في تعقيب له على التصريحات المشينة للسفير الأمريكي فريدمان وتهديداته للرئيس محمود عباس.

وأضاف الجاغوب: الرئيس أبو مازن هو الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني وهو المؤتمن على المشروع الوطني الفلسطيني والحارس لمقدّسات شعبنا وفي المقدمة منها مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تماماً كما كان من قبله الشهيد المؤسس ياسر عرفات والذي اختار الشهادة دفاعاً عن ثوابت شعبنا وأهدافه الوطنية، وأن على الإدارة الأمريكية أن تتوقف عن الوهم بأنها يمكن أن تجد فلسطينياً واحداً يمكنه أن يقبل بالتنازل عن هذه الأهداف أو أن يرضخ للتهديد والإبتزاز.

وأضاف" لن يكون مردود مثل هذه التصريحات سوى أمرين: الاول هو المزيد من الإصرار الفلسطيني على التمسك بالثوابت الوطنية والإلتفاف حول سياسة الرئيس أبو مازن والدفاع عنه والإستمرار في الصمود أمام المشروع الأمريكي-الإسرائيلي الهادف إلى تصفية قضية فلسطين وفرض الإحتلال الإستيطاني الإسرائلي على شعبنا كأمرٍ واقع، والثاني هو المزيد من العزلة للسياسة الامريكية المعادية لشعبنا والمتعارضة مع الشرعية الدولية ومع مواقف الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبه بما في ذلك قطاعات واسعة ومنزايدة من الشعب الأمريكي."