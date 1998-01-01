جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح ترد على فريدمان: إذا لم تستَحِ فقُل ما شِئت

الخميس 29 مارس 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح ترد على فريدمان: إذا لم تستَحِ فقُل ما شِئت



رام الله/سما/

 قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب : إن على السفير الأمريكي أن يكفّ عن التصرف كممثل للمستوطنين وأن يقلع عن أوهامه بأن فلسطينياً واحداً يمكن أن يعير تهديداته مثقال ذرّة من الإهتمام.

جاء ذلك في تعقيب له على التصريحات المشينة للسفير الأمريكي فريدمان وتهديداته للرئيس محمود عباس.
وأضاف الجاغوب: الرئيس أبو مازن هو الرئيس المنتخب للشعب الفلسطيني وهو المؤتمن على المشروع الوطني الفلسطيني والحارس لمقدّسات شعبنا وفي المقدمة منها مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، تماماً كما كان من قبله الشهيد المؤسس ياسر عرفات والذي اختار الشهادة دفاعاً عن ثوابت شعبنا وأهدافه الوطنية، وأن على الإدارة الأمريكية أن تتوقف عن الوهم بأنها يمكن أن تجد فلسطينياً واحداً يمكنه أن يقبل بالتنازل عن هذه الأهداف أو أن يرضخ للتهديد والإبتزاز.
وأضاف" لن يكون مردود مثل هذه التصريحات سوى أمرين: الاول هو المزيد من الإصرار الفلسطيني على التمسك بالثوابت الوطنية والإلتفاف حول سياسة الرئيس أبو مازن والدفاع عنه والإستمرار في الصمود أمام المشروع الأمريكي-الإسرائيلي الهادف إلى تصفية قضية فلسطين وفرض الإحتلال الإستيطاني الإسرائلي على شعبنا كأمرٍ واقع، والثاني هو المزيد من العزلة للسياسة الامريكية المعادية لشعبنا والمتعارضة مع الشرعية الدولية ومع مواقف الغالبية العظمى من دول العالم وشعوبه بما في ذلك قطاعات واسعة ومنزايدة من الشعب الأمريكي."

#فتح #فريدمان #عباس

أخبار ذات صلة

ترامب - ارشيف

توماس فريدمان في نيويورك تايمز : ترامب أحمق وجاهل

ترامب

نيويورك تايمز: ترامب ينوي نقل مكتب فريدمان إلى القدس العام القادم

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

100 قناص على حدود غزة بانتظار "مسيرة العودة"

تركى آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجأة ويطالب أصدقاءه بالدعاء

الأخبار الرئيسية

ماجد فرج

هارتس: فرج إلى القاهرة لاجراء محادثات حول الأوضاع في غزة ومحاولة الاغتيال

السنوار - ارشيف

وزير الاسكان الإسرائيلي: في الحرب القادمة على غزة سيتم استهداف السنوار

جمال محيسن

﻿محيسن يطالب مصر بالضغط على حماس ويشير لـ «صراعات داخل الحركة تهدد بـ«عمليات تصفية

أجهزة أمن الاحتلال لمستوطني "غلاف غزة": احملوا السلاح يوم الجمعة

متهم بتفجير موكب الحمدلله

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

الاتصالات الفلسطينية