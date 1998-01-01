جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

الخميس 29 مارس 2018 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (22) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وبيّن نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من القدس، وهم: أيوب عفانة، محمد مجدي عطية، محمد عبد الرؤوف محمود، علي محيسن، أحمد خالد أبو شمالة، محمد زكريا عليان وبهاء كنعان.

واعتقل خمسة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: يزن عطا رجبي، مالك قفيشة، معن ناصر الرجبي، أسامة عصافرة ورضوان زيادة.

وأضاف نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى ثائر شريتح (30 عاماً)، نوار بسام مزهر (16 عاماً)، عدي عبد الرازق التميمي (27 عاماً)، ومصطفى صالح عيد (17 عاماً)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

فيما اعتقلت كل من: محسن حسين عيسى وأنس عاكف اشتية من نابلس، وأوس محمود بعجاوي وعاصم مصطفى عروق من جنين، وقاسم أيمن جبر (18 عاماً)، من قلقيلية، ومحمد موسى مرعي من سلفيت.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 18 مواطناً فجر اليوم بالضفة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً فلسطينيا في الضفة فجر اليوم

جيش الاحتلال يعتقل في الضفة

اعتقال 17 مواطناً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين بالضفة فجرا

جيش الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة والقدس المحتلة

جيش الاحتلال يعتقل 14 شابا في الضفة والقدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

100 قناص على حدود غزة بانتظار "مسيرة العودة"

تركى آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجأة ويطالب أصدقاءه بالدعاء

الأخبار الرئيسية

ماجد فرج

هارتس: فرج إلى القاهرة لاجراء محادثات حول الأوضاع في غزة ومحاولة الاغتيال

السنوار - ارشيف

وزير الاسكان الإسرائيلي: في الحرب القادمة على غزة سيتم استهداف السنوار

جمال محيسن

﻿محيسن يطالب مصر بالضغط على حماس ويشير لـ «صراعات داخل الحركة تهدد بـ«عمليات تصفية

أجهزة أمن الاحتلال لمستوطني "غلاف غزة": احملوا السلاح يوم الجمعة

متهم بتفجير موكب الحمدلله

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

الاتصالات الفلسطينية