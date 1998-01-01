الاحتلال يعتقل (22) مواطناً من الضّفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (22) مواطناً من محافظات الضّفة الغربية، فجر اليوم الخميس.

وبيّن نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل سبعة مواطنين من القدس، وهم: أيوب عفانة، محمد مجدي عطية، محمد عبد الرؤوف محمود، علي محيسن، أحمد خالد أبو شمالة، محمد زكريا عليان وبهاء كنعان.

واعتقل خمسة مواطنين من محافظة الخليل، وهم: يزن عطا رجبي، مالك قفيشة، معن ناصر الرجبي، أسامة عصافرة ورضوان زيادة.

وأضاف نادي الأسير أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: مدير الإعلام في هيئة شؤون الأسرى ثائر شريتح (30 عاماً)، نوار بسام مزهر (16 عاماً)، عدي عبد الرازق التميمي (27 عاماً)، ومصطفى صالح عيد (17 عاماً)، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

فيما اعتقلت كل من: محسن حسين عيسى وأنس عاكف اشتية من نابلس، وأوس محمود بعجاوي وعاصم مصطفى عروق من جنين، وقاسم أيمن جبر (18 عاماً)، من قلقيلية، ومحمد موسى مرعي من سلفيت.