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ابن سلمان بلباس غير رسمي في ستاربكس.. (صور)

الخميس 29 مارس 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابن سلمان بلباس غير رسمي في ستاربكس.. (صور)



الرياض / وكالات /

ظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أحد فروع سلسلة المقاهي الشهيرة "ستاربكس" في نيويورك.

ونشرت صحيفة "سبق" السعودية، صورة لابن سلمان، بلباس غير رسمي، رفقة مجموعة من الأشخاص، بينهم شقيقه خالد بن سلمان، سفير الرياض بواشنطن، ورجل الأعمال، مايك بلومبيرغ، عمدة نيويورك السابق.

يذكر أن هذه الصورة تأتي في اليوم الثامن من زيارة ابن سلمان للولايات المتحدة، والتي تستمر لغاية الأسبوع المقبل.

وكانت صحيفة "هآرتس"، كشفت عن جدول ابن سلمان المتبقي في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه سيلتقي الإعلامية الأمريكية المعروفة أوبرا وينفري إلى جانب عدد من أقطاب الإعلام والترفيه والتكنولوجيا الأمريكيين، كما سيجري عددا من اللقاءات الصحفية.

كما تشمل اللقاءات رجل الأعمال والإعلام الأمريكي روبرت مردوخ، والصحفي الأمريكي توماس فريدمان من صحيفة "نيويورك تايمز"، والصحفي جيفري جولدبيرغ من صحيفة "ذا أتلانتيك"، وعددا من محرري صحف "نيويورك تايمز وواشنطن بوست، ووول ستريت جورنال، ولوس أنجلوس تايمز".

وفي مجال الأعمال والاقتصاد، تقول الصحيفة إن ابن سلمان سيلتقي "عددا من قادة الأعمال، أبرزهم بيل غيتس، وإيلون ماسك، وبيتر ثيل، وتيم كوك من شركة آبل، ومديرين تنفيذين في مايكروسوفت، وبوينغ للطائرات، وأمازون، وأوبر وشركتي لوكهيد مارتن المختصة بصناعة الأسلحة، ووالت ديزني".



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