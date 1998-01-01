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نجم توتنهام يواجه خطر الغياب عن كأس العالم

الخميس 29 مارس 2018 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجم توتنهام يواجه خطر الغياب عن كأس العالم



وكالات / سما /

وجه مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز تحذيرا إلى مدافعه توبي ألديرفيريلد بضرورة الحصول على دقائق لعب أكثر مع توتنهام لضمان تواجد إسمه ضمن القائمة النهائية للمنتخب البلجيكي المسافرة إلى روسيا الصيف القادم.

 
 

وتراجع دور ألديرفيريلد في توتنهام من كونه لاعبا أساسيا إلى لاعب احتياطي منذ إصابته في أوتار الركبة ضد ريال مدريد في في دوري أبطال أوروبا في1 نوفمبر، ما يهدد حظوظه في المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل.

وأكد مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشتينو أنه يتعامل بحذر شديد مع قلب الدفاع البلجيكي بما أنه عائد من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لمدة طويلة. وينتهي عقد الدولي البلجيكي مع توتنهام في نهاية الموسم المقبل. إذا لم يقم سبيرز بتمديد عقده لمدة سنة آخرى، فإنه سيغادر مقابل 25.4 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2019، في ظل وجود اهتمام قوي من مانشستر يونايتد.

ولعب ألديرفيريلد 90 دقيقة كاملة في مباراة بلجيكا الودية ضد المنتخب السعودي (4ـ0) يوم الثلاثاء الماضي. لكن مارتينيز أكد على ضرورة لعبه لدقائق أكثر إن أراد التواجد في كأس العالم.

حيث قال في تصريحات صحفية:”كل لاعب يحتاج إلى إظهار أفضل مستوى لديه قبل كأس العالم، أمامهم سبعة أسابيع فقط، ليس الكثير من الوقت. ألديرفيريلد واحد من هؤلاء، لقد ظهر بشكل جيد ضد المنتخب السعودي ومستواه كان جيد لعب 90 دقيقة ممتازة..”

#توتنهام #كأس العالم

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