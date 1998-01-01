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طبيب إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيله عن اليونايتد

الخميس 29 مارس 2018 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيله عن اليونايتد



وكالات / سما /

كشف طبيب النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن السبب الحقيقي وراء رحيل اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 
 

وكان نجم برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي الأسبق قد رحل عن الشياطين الحمر في مارس بعد اتفاق ودي مع النادي المانشستراوي، قبل أن ينضم إلى صفوف فريق نادي لوس آنجليس جالاكسي الأمريكي.

الطبيب فريدي تحدث حول رحيل زلاتان عن اليونايتد قائلًا “لقد أحب مانشستر يونايتد. هو بطل قبل الإصابة. كان يفكر في العودة من جديد والفوز بالمزيد من الألقاب، خصوصًا دوري أبطال أوروبا“.

وأضاف “بعدما خسر اليونايتد من إشبيلية، أعتقد أن قراره –من وجهة نظري- كان بسبب ذلك. هذا هو شعوري. كما أن اليونايتد لن يتمكن من اللحاق بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وتابع “ربما يتمكنون من الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والذي هو شيء جيد ولكن ليس جيدًا كدوري الأبطال. لقد فعل كل شيء آخر كثيرًا، فاز بكل شيء كبير. للأسف، خسروا من إشبيلية”.

 

وأسرد “أعتقد أنه كان سيبقى لفترة أطول،ولكنه لم يخبرنِ بذلك”.

#إبراهيموفيتش #مانشستر يونايتد

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