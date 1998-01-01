جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

ليونيل ميسي يمر بأصعب مواسمه على الإطلاق

الخميس 29 مارس 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليونيل ميسي يمر بأصعب مواسمه على الإطلاق



وكالات / سما /

الأرجنتيني ليونيل ميسي واحدًا من أفضل لاعبي برشلونة الإسباني عبر التاريخ، بل هو الأفضل بالفعل، ليس فقط بسبب أدائه المميز وأهدافه الحاسمة، بل بسبب قلة إصاباته، ومشاركته في أكثر من 90% من مباريات فريقه.

 
 

ويكفي أن نقول أن ليونيل ميسي متوسط مشاركاته في الموسم الواحد “55 مباراة” سواء مع برشلونة أو منتخبه الأرجنتيني.

ولكن ليونيل ميسي سيكون أمام أصعب مواسمه على الإطلاق، حيث أنه حتى نهاية كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا، سيلعب 72 مباراة، وهو أكبر عدد من اللقاءات التي شارك فيها النجم الأرجنتيني طوال تاريخه.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن المقربين من ليونيل ميسي يعرفون أن سبب عدم مشاركة اللاعب في وديتي إسبانيا، وإيطاليا مع منتخب الأرجنتين ليس بسبب إصابته بقدر أنها ستكون نوع من أنواع إراحته لأن الموسم مازال طويلاً على اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن ليونيل ميسي تجاوز الـ30 عام، وأصبح يدرك بأن جسده لن يستطيع المشاركة في جميع اللقاءات مثلما كان يفعل في الماضي.

 

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يشارك في جميع المسابقات حتى الآن، بعد وصوله لنهائي كأس ملك إسبانيا، وتواجده في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب مشاركته في كأس العالم شهر يونيو المقبل، لذلك فالنجم الأرجنتيني إذا شارك في جميع هذه اللقاءات ووصل للأدوار النهائية، سيصل عدد لقاءاته هذا الموسم لـ72 مباراة، ليتجاوز رقمه السابق في موسم 2011/2012 حين لعب 69 مباراة، منهم 60 مع برشلونة.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد شارك مع برشلونة حتى الآن هذا الموسم في 43 مباراة، ونجح في تسجيل 35 هدف، وصنع ستة عشر آخرين.

#ميسي #برشلونة #الموسم

أخبار ذات صلة

راموس: ريال مدريد يعيش أسوأ مواسمه على الإطلاق

انيستا

إنيستا يعلق على رقم ليونيل ميسي

مفاجأة.. برشلونة يتعاقد مع تياغو نجل ليونيل ميسي

تحقيق يُظهر اصول ليونيل ميسي الحقيقية

رئيس إشبيلية: ليونيل ميسي من خارج كوكب الأرض

أخبار سارة لجماهير برشلونة بشأن ليونيل ميسي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء

"والا" العبري : الجيش يستعد لمواجهة مسيرات غزة على ثلاثة محاور امنية

تركى آل الشيخ يتعرض لوعكة صحية مفاجأة ويطالب أصدقاءه بالدعاء

100 قناص على حدود غزة بانتظار "مسيرة العودة"

الأخبار الرئيسية

السنوار - ارشيف

وزير الاسكان الإسرائيلي: في الحرب القادمة على غزة سيتم استهداف السنوار

جمال محيسن

﻿محيسن يطالب مصر بالضغط على حماس ويشير لـ «صراعات داخل الحركة تهدد بـ«عمليات تصفية

أجهزة أمن الاحتلال لمستوطني "غلاف غزة": احملوا السلاح يوم الجمعة

متهم بتفجير موكب الحمدلله

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

فريدمان - ارشيف

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

الاتصالات الفلسطينية