ليونيل ميسي يمر بأصعب مواسمه على الإطلاق

وكالات / سما /

الأرجنتيني ليونيل ميسي واحدًا من أفضل لاعبي برشلونة الإسباني عبر التاريخ، بل هو الأفضل بالفعل، ليس فقط بسبب أدائه المميز وأهدافه الحاسمة، بل بسبب قلة إصاباته، ومشاركته في أكثر من 90% من مباريات فريقه.

ويكفي أن نقول أن ليونيل ميسي متوسط مشاركاته في الموسم الواحد “55 مباراة” سواء مع برشلونة أو منتخبه الأرجنتيني.

ولكن ليونيل ميسي سيكون أمام أصعب مواسمه على الإطلاق، حيث أنه حتى نهاية كأس العالم 2018 الذي سيقام في روسيا، سيلعب 72 مباراة، وهو أكبر عدد من اللقاءات التي شارك فيها النجم الأرجنتيني طوال تاريخه.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن المقربين من ليونيل ميسي يعرفون أن سبب عدم مشاركة اللاعب في وديتي إسبانيا، وإيطاليا مع منتخب الأرجنتين ليس بسبب إصابته بقدر أنها ستكون نوع من أنواع إراحته لأن الموسم مازال طويلاً على اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن ليونيل ميسي تجاوز الـ30 عام، وأصبح يدرك بأن جسده لن يستطيع المشاركة في جميع اللقاءات مثلما كان يفعل في الماضي.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يشارك في جميع المسابقات حتى الآن، بعد وصوله لنهائي كأس ملك إسبانيا، وتواجده في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بجانب مشاركته في كأس العالم شهر يونيو المقبل، لذلك فالنجم الأرجنتيني إذا شارك في جميع هذه اللقاءات ووصل للأدوار النهائية، سيصل عدد لقاءاته هذا الموسم لـ72 مباراة، ليتجاوز رقمه السابق في موسم 2011/2012 حين لعب 69 مباراة، منهم 60 مع برشلونة.

الجدير بالذكر أن ليونيل ميسي قد شارك مع برشلونة حتى الآن هذا الموسم في 43 مباراة، ونجح في تسجيل 35 هدف، وصنع ستة عشر آخرين.