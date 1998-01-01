ريال مدريد يستعد لخطف نجم السيتي في الصيف

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب بشدة في التعاقد مع رحيم ستيرلنج نجم مانشستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان رحيم ستيرلنج ابن الـ23 عام قد أنضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2015، قادمًا من فريق ليفربول بمبلغ 62 مليون يورو.

وأصبح رحيم ستيرلنج -خاصة مع بيب جوارديولا- أحد أهم لاعبي مانشستر سيتي، مما جعل أندية كبيرة مثل ريال مدريد ترغب في ضمه.

وذكرت صحيفة “الدايلي ميرور” الإنجليزية أن ريال مدريد واحد من بين الأندية المهتمة بضم رحيم ستيرلنج، بناءًا على رغبة من الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي.

وأشارت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي والإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق متمسكين باستمرار اللاعب لفترة أطول، لذلك سيعرضوا على ستيرلنج مضاعفة راتبه الأسبوعي حتى يستمر مع السكاي بلوز.

الجدير بالذكر أن الشاب رحيم ستيرلنج قد شارك مع السيتي هذا الموسم في 37 مباراة، ونجح في إحراز عشرين هدفًا، وصناعة 11 آخرين، وينتهي عقده مع النادي عام 2020.