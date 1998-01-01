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المستثمرون الصينيون يعرضون إنتر ميلان للبيع

الخميس 29 مارس 2018 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستثمرون الصينيون يعرضون إنتر ميلان للبيع



وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء أن مجموعة “سونينج” الصينية المالكة لما يقرب من 70 بالمئة من أسهم إنتر ميلان الإيطالي تفكر جديا في بيع النادي.

 
 

وتدهورت العلاقة بين الشركات الصينية العملاقة “سونينج” وإنتر ميلان تدريجيًا، بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ومشكلات قيود اللعب المالي النظيف.

وأنهى المنسق الفني والتر ساباتيني عقده بالتراضي مع إنتر ميلان اليوم الأربعاء، بعد ساعات فقط من استقالة فابيو كابيلو من الإدارة الفنية لنادي جيانغسو سانينج الصيني المملوك أيضا لمجموعة “سونينج”.

وفقا لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، سيقوم رؤساء مجموعة “سونينج” ببيع إنتر ميلان والانتقال إلى مشاريع أخرى، ولكن سيكون من الصعب للغاية العثور على شخص مستعد لتلبية مطالبهم المالية المحددة في 600 مليون يورو.

واشترى التكتل الصيني النادي الإيطالي في يونيو 2016، حيث امتلك 68.55 في المئة من الأسهم، في حين ظل إريك توهير رئيساً بنسبة 31.05 في المئة.

#إنتر ميلان

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