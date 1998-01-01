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الاحصاء: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين بنسبة 5.4%

الخميس 29 مارس 2018 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أظهرت التقديرات الأولية للحسابات القومية الربعية، للربع الرابع 2017، التي اعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في فلسطين، مقارنة مع الربع المناظر.

وأوضحت التقديرات الأولية، إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين خلال الفترة ذاتها بنسبة 5.4% بالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2016.

وبينت أن الناتج المحلي سجل ارتفاعاً بنسبة 8.4% في الضفة الغربية، وانخفاضاً بنسبة 2.9% في قطاع غزة مقارنة مع الربع الرابع 2016، وسجل انخفاضاً بنسبة 0.7% لفلسطين، مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017 بالأسعار الثابتة.

وأشارت إلى ان قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت خلال الربع الرابع من عام 2017 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية، 2,643.4 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة 833.1 مليون دولار أمريكي. في المقابل، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017 بنسبة 3.1% في فلسطين مقارنة مع عام 2016 بالأسعار الثابتة.

نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضحت التقديرات الاولية أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين بالأسعار الثابتة بلغ 734.9دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2017، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3% بالمقارنة مع الربع الرابع من 2016.

وأشارت إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بالأسعار الثابتة بلغ 956.6 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2017، مرتفعاً بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من 2016، أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 423.5 دولار أمريكي خلال الربع الرابع من عام 2017، وسجل انخفاضاً بنسبة 6.9% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2016.

#الاحصاء #الناتج المحلي

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