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الاحتلال يعتقل مواطنين ويداهم منازل في الخليل

الخميس 29 مارس 2018 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الخميس، مواطنين اثنين من مدينة الخليل، وداهمت عدة بلدات.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين يزن عطا الرجبي، ومالك قفيشة، بعد دهم منزليهما في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

 كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: الأسير المحرر قاسم حجازي أبو حسين، وهاني مكروم غيث، وناصر الجولاني.

وأضافت المصادر، ان قوات الاحتلال اقتحمت دورا جنوبا، وبلدات ترقوميا، وبيت كاحل، وصوريف غرب المحافظة، وداهمت منازل المواطنين، ونصبت حواجزها العسكرية، وعرقلت حركة التنقل بالمكان.

#الاحتلال

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