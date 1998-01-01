العمل الزراعي ينتهي من تسليم 49 مشروع مدر للدخل للأسر الفقيرة في غزة

غزة / سما /

أنهى اتحاد لجان العمل الزراعي تسليم 49 مشروع مدر للدخل للعائلات الفقيرة، وذلك ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للأسر الفلسطينية المنتجة في قطاع غزة، الممول من البنك الإسلامي للتنمية IDB وتنفيذ اتحاد لجان العمل الزراعي بإشراف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني PAPP وبالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والذي بدأ تنفيذه بتاريخ 14 فبراير 2017 ويستمر لغاية منصف أبريل 2018. حيث استهدف المشروع 49 أسرة فقيرة ومحدودة الدخل موزعة على محافظات قطاع غزة، وتنوعت هذه المشاريع ما بين الإنتاجية والتجارية والخدماتية والزراعية بناء ً على رغبة المستفيدين وخبرتهم بعد اجراء دراسات الجدوى لكل مشروع على حدا.

ويهدف المشروع الى تمكين الأسر الفقيرة والتي تعاني من الفقر وأوضاع معيشية صعبة ومسجلة ضمن قوائم وزارة الشئون الاجتماعية من خلال تقديم تدخلات التأهيل والتدريب والمنح لإقامة مشاريع صغيرة لهذه الأسر واعانتها اقتصادياً وتوفير دخل شهري يغطي الاحتياجات الأساسية لهم. وخضع المستفيدون للتدريب المكثف في مجال إدارة المشاريع واعداد دراسات الجدوى ومسك الدفاتر المحاسبية.

وقد جرى اختيار المستفيدين من قوائم وزارة الشئون الاجتماعية ضمن معايير وضوابط وشروط محددة، ومن ثم تم العمل مع الاسر المستفيدة حول طبيعة المشروع الذي يلبي حاجاتهم وينسجم مع قدراتهم، واعداد دراسات الجدوى بعد ذلك لتحديد فرص نجاح تلك المشاريع، وكانت الخطوة الأخيرة تسليم هذه المشاريع للأسر الفقيرة بعد ان خضعت كافة المواد لعمليات الفحص والمعاينة حسب عروض الأسعار والمناقصات التي قدمت.