وزير الاسكان الإسرائيلي: في الحرب القادمة على غزة سيتم استهداف السنوار

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، "سنعمل على التصدي للمتظاهرين على حدود قطاع غزة غدا الجمعة".

واضاف في تصريح صحفي مقتضب: إن خرجت المظاهرات المنوي عقدها على حدود القطاع غدا عن السيطرة ستدفع حماس ثمناً باهظاً جداً.

من جانبه هدد زير الإسكان الإسرائيلي، وعضو المجلس الأمني المصفر، "يوأف جالانت" باستهداف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار في الحرب القادمة.

وقال موقع "والا" العبري، الذي أورد الخبر، صباح اليوم الخميس، إن الوزير جالانت هدد بإستهداف قيادة حماس في حال وقوع أي حرب بينها وبين مع إسرائيل.

ونقل الموقع العبري عن الوزير جالانت قوله: "ان الاغتيالات لقيادة حماس، احتمالية قائمة، وفي الحروب كل شيء مشروع".

ووفقا للموقع العبري، حذر الوزير جالانت حماس من تصاعد وتيرة الأحداث على الحدود، مؤكدا أنه في حال تم تصعيد الأمور سيتم العودة الى سياسات الأغتيالات، على حد زعمه.

وأضاف: في حال قامت حماس وبادرت بالحرب ضدنا، سيكون السنوار أول المستهدفين".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن مستوطني غلاف غزة يشعرون بالخوف والقلق جراء تزايد حوادث التسلل من قطاع غزة باتجاه الداخل المحتل.