السيسي يتجه لتحقيق فوز ساحق

القاهرة / وكالات /

يتجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتحقيق فوز ساحق في الإنتخابات برغم عدم وجود مؤشرات على تحقيق الإقبال الكبير على التصويت الذي كان ينشده وذلك وفق تقديرات أولية بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات التي جرت على مدى ثلاثة أيام.

وقال ناخبون إنهم حصلوا على مبالغ مالية وسلع غذائية تشجيعا لهم على الإدلاء بأصواتهم.

وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض المحطات التلفزيونية الخاصة، أنه قد يحصل على 95 بالمئة على الأقل من الأصوات أصدر السيسي بيانا عبر فيه عن الفخر بأداء المصريين خلال الانتخابات.

وبعد غلق مراكز الاقتراع، كتب السيسي في صفحته على فيسبوك، "صوت جموع المصريين سيظل شاهدا بلا شك على أن إرادة أمتنا تفرض نفسها بقوة، لا تعرف الضعف وستظل مشاهد المصريين أمام لجان الاقتراع محل فخري واعتزازي، ودليلا دامغا على عظمة أمتنا التي قدم أغلى أبنائها الدماء كي نعبر سويا نحو المستقبل".

وقبل ساعات قلائل من إغلاق مراكز الاقتراع وجه رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، نداء اللحظات الأخيرة للمصريين للنزول والإدلاء بأصواتهم، يحدوه الأمل في زيادة نسبة الإقبال التي يريدها السيسي باعتبارها ضرورية لإضفاء شرعية شعبية على فوزه الانتخابي.

وقال في النداء الذي بثه التلفزيون المصري "أعلنوا للعالم أن مصر دائما تصنع التاريخ. فأنتم الفراعنة صناع الحضارة التي أذهلت العالم".

ومددت الهيئة الوطنية للانتخابات الاقتراع ساعة إضافية يوم الأربعاء قائلة إن تقلبات في الطقس حالت دون وصول ناخبين إلى مراكز الاقتراع في الوقت المناسب.

وخاض السيسي الانتخابات دون منافسة تذكر بعد إلقاء القبض على أحد المرشحين الأقوياء وترهيب آخرين الأمر الذي جعل الإقبال مقياسا رئيسيا لشعبيته بين المصريين الذين يتوقع على نطاق واسع أن يكافئوه بفترة ثانية مدتها أربع سنوات.

*الإقبال على التصويت

قال مصدران أشرفا على التصويت إن نحو 21 في المئة من أكثر من 59 مليون مصري لهم حق الانتخاب أدلوا بأصواتهم في اليومين الأول والثاني.

وليس هناك إلى الآن تقديرات لنسبة الإقبال في اليوم الثالث. وقال دبلوماسي غربي إن الإقبال حتى وقت متأخر من نهار يوم الثلاثاء تراوح بين 15 و20 في المئة وارتفع إلى نحو 30 في المئة في بعض مراكز الاقتراع يوم الأربعاء.

وفي مدينة الإسكندرية الساحلية قال مشرف على الانتخابات إن الإقبال في ثلاث لجان انتخاب بلغ 26.6 و32 و33.75 في المئة نحو عصر يوم الأربعاء.

في 2014 بلغت نسبة الإقبال 47 في المئة وحصل السيسي على 97 في المئة من ألأصوات.

ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في الثاني من أبريل نيسان.