جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

فنزويلا: 68 قتيلا في أعمال عنف وحريق داخل سجن

الخميس 29 مارس 2018 07:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فنزويلا: 68 قتيلا في أعمال عنف وحريق داخل سجن



وكالات / سما /

قالت مصادر رسمية فنزويلية، صباح اليوم الخميس، إن 68 شخصا قتلوا في أعمال عنف وحريق في زنازين أحد مراكز الشرطة.

وبحسب شبكة "BBC"، فإن النيران اندلعت بعد أن أقدم سجناء على إحراق فراش لهم في محاولة للهرب من الزنازين في مركز الشرطة.

وأكد المدعي العام أنه سيجري التحقيق بشكل معمق في الحادث للوقوف على حقيقة ما حصل.

وكان قد صرح مسؤول وشهود، يوم أمس الأربعاء، أن هناك مخاوف من مقتل عشرات الأشخاص بعد أعمال شغب وحريق في زنازين مركز للشرطة في فنزويلا، لكن السلطات لم تذكر عدد القتلى.

وقال المسؤول المحلي، خيسون سانتاندر، إن ولاية كارابوبو في حالة حداد بعد الحادث الذي وقع بمدينة بلنسية.

وأضاف "يعكف أفراد الطب الشرعي على تحديد عدد القتلى". وأضاف أن شرطيا أصيب بالرصاص في الساق وحالته مستقرة وأن فرق الإطفاء أخدمت النيران.

#فنزويلا

أخبار ذات صلة

40 قتيلا في تفجير استهدف قادة بـ"النصرة" داخل مسجد بريف إدلب

رئيس فنزويلا

ترامب يريد اغتيال رئيس فنزويلا

فنزويلا: سننشر أقوى منظومة للدفاع الجوي في العالم

طارق العيسمي - ارشيف

السوري طارق العيسمي يستعد لخلافة مادورو على رئاسة فنزويلا

رئيس فنزويلا

رئيس فنزويلا يُقلد صدام حسين وسط تصفيق الجمهور (فيديو)

28 قتيلا مدنيا في قصف للمعارضة على حلب

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

فطير وشيشة ووصلة رقص.. هكذا راقب الوفد الأمريكي الانتخابات المصرية (فيديو

قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

ايزنكوت: مواجهة مع الفلسطينيين ستندلع بأي لحظة لعدة اسباب بينها انتهاء عهد عباس وغزة

داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء

أبو مرزوق لعباس: نتمنى أن تعامل نتنياهو كغزة

"والا" العبري : الجيش يستعد لمواجهة مسيرات غزة على ثلاثة محاور امنية

الأخبار الرئيسية

اعتقال فلسطينيين تجاوزا السياج الحدودي لقطاع غزة

اسرائيل تطلب من المستوطنين حمل السلاح الجمعة

متهم بتفجير موكب الحمدلله

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

فريدمان - ارشيف

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

عميل اسرائيلي - غزة

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

الاتصالات الفلسطينية