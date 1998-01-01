هآرتس: الاحتلال يعتقل طفلا 3 أعوام في الخليل

الخليل / سما /

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن جنود من حرس الحدود اعتقلوا أمس طفلاً فلسطينياً في مدينة الخليل بذريعة إلقائه الحجارة نحو الجنود.

وبحسب الصحيفة، فقد ذهب والد الطفل لأخذه من الجنود إلا أنهم رفضوا ذلك.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتجاز جنود الاحتلال، للطفل ضرغام كرم مسودة (3 أعوام)، بينما كان يلعب أمام منزله، في حارة المسجد الإبراهيمي ببلدة الخليل القديمة.

وقال الناشط أبو رميلة لصحيفة القدس المحلية إنّ الجنود سخروا من الطفل، وقاموا بشتمه، وما لبث أن توجّه إلى مطبخ منزله، وعاد بـ "حفّار الكوسا" ملوّحًا به بشكل بريء أمام الجنود الذين احتجزوه رغم صغر سنّه.