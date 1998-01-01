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عضو كنيست متطرف يتوعد المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة

الخميس 29 مارس 2018 06:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست متطرف يتوعد المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة



القدس / سما /

قال عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود اورن حزان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" إن 100 قناص من كل الوحدات العسكرية سيتمركزون قرب السياج الفاصل مع حدود قطاع غزة ليطلقوا النار نحو المتظاهرين الفلسطينيين بهدف القتل.

وأضاف، أن الجنود سيحتفلون بعيد البيسح بدماء الغزين، لافتاً إلى أنه سيتوجه لحدود غزة لدعم جنوده.

يشار إلى أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي تخشى من المسيرات التي يعتزم سكان قطاع غزة تنظيمها يوم الجمعة القادم بالتزامن مع يوم الأرض، علماً أن الهيئة المشرفة على مسيرة العودة تؤكد أنها مسيرة سلمية وتهدف إلى التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين والتمسك به.

ويحاول الاحتلال من خلال آلته الإعلامية التأثير على الفلسطينيين في قطاع غزة لعدم المشاركة في المسيرة من جهة، وعدم الاقتراب من الحدود خاصة وأن شبان تمكنوا من اجتياز الحدود مرتين خلال الأيام الماضية.

ورغم استخدام الاحتلال أسلوب التهديد والوعيد لمن يشارك في مسيرات الغضب التي تنظم كل يوم جمعة على الحدود، إلا أن وتيرة المشاركة لم تتأثر بل ازدادت رغم استخدام الاحتلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين.

#عضو كنيست #حدود غزة

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