أرباح كهرباء غزة في 2017 فاقت الـ 8 ملايين دولار

غزة / سما /

قررت الشركة الفلسطينية للكهرباء الأربعاء توزيع 10% من الأرباح على الأعضاء المساهمين لهذا العام، على أن يتم تسليم الأرباح في 20 أيار المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقدته الشركة عبر الفيديو كونفرنس بين كل من العاصمة الأردنية عمان ومدينتي غزة ورام الله، وذلك بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني.

وبحسب التقرير فقد حققت الشركة الفلسطينية للكهرباء أرباحاً خلال عام 2017 بما قيمته 8,642,228 دولار مقارنة مع خسائر بلغت (648,817) دولار مع نهاية العام 2016 .

كما جرى الموافقة على قرار توزيع الأرباح النقدية عن عام 2017 على مساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ الاجتماع 28 مارس 201، من قيمة رأس المال.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ عملية توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 20 مايو 2018 وبحسب ما يتم الاعلان عنه بالصحف المحلية.

وفي الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الإدارة سامر خوري رحب تمنى أن تتحسن الظروف السياسية وتتحقق المصالحة الكاملة ويرفع الحصار عن قطاع غزة حتى يسود النمو والازدهار.

وذكر أن عام 2017 كان حافلاً بالمتغيرات المختلفة، وأن إدارة الشركة تعمل بجهد كبير لتتجاوز هذه المتغيرات وتحافظ على استمرارية الشركة في أداء مهمتها وتوفر كل الوسائل الممكنة لتقديم خدماتها للمواطن حتى في أصعب الظروف.

كما أشار إلى الأداء الجيد للشركة في العام 2017، وبين أنه يتطلع إلى حل شامل لأزمة الكهرباء في غزة والتي تستطيع الشركة المساهمة في حلها لو تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية طوال الوقت.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي العام للشركة وليد سلمان إن شركته حققت أرباحاً خلال العام 2017 بما قيمته 8,642,228 دولار مقارنة مع خسائر بلغت (648,817) دولار مع نهاية العام 2016 .

وأوضح أن الشركة استطاعت تحصيل كافة الكمبيالات حسب جدول السداد المتفق عليه مما ساهم بتسديد بعض الالتزامات المالية عليها من أهمها تسديد قيمة القرض المستحق للبنك الوطني بحوالي 3 مليون دولار، إضافة إلى تسديد دفعات الصيانة، كما تمكنت من دفع قيمة الأرباح النقدية المقررة عن العام 2016.

وبين أن هناك ذمة على سلطة الطاقة بما يقارب 27 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير 2018 نتيجة تراكم الدفعات الشهرية غير المسددة منذ شهر أبريل 2017.

كما وعدد سلمان أهم الإنجازات خلال 2017 ومنها تحصيل جميع الكمبيالات الحكومية وتمكنها من الالتزام بالدفعات إلى الجهات ذات العلاقة ودفع جميع أرباح الأسهم المقررة عن عام 2016، إضافة إلى انجاز الشركة للصيانة الشاملة للتوربينين الغازيين وتسديد القرض للبنك الوطني وربط ودائع لصالح الشركة في البنوك المحلية.

وبين أن شركته بصدد تحقيق مجموعة من أهداف تطلعات خلال 2018 منها تقليل الديون المتراكمة غير المدفوعة من سلطة الطاقة والعمل على تنفيذ الاتفاق لانتظام الدفعات الشهرية، وإجراء الصيانة الشاملة للتوربينات المتبقية.

وأشار إلى سعيهم لضرورة إنشاء خزانات جديدة بدلاً من التي قصفت عام 2014، ومواصلة العمل لإنهاء الخطط الفنية والتجارية لإمداد محطة توليد الكهرباء في غزة بالغاز الطبيعي بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.