الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات بالضفة الغربية واعتقلت عددا من المواطنين.

عرف منهم: محمد موسى مرعي- قراوة بني حسان غرب سلفيت، محسن حسين عيسى، أنس عاكف اشتية- سالم شرق نابلس، ضياء يوسف المغربي /مخيم بلاطه، قاسم أيمن جبر- قلقيلية، نوار بسام مزهر- دير نظام غرب رام الله، مصطفى صالح التميمي- دير نظام غرب رام الله، بهاء كنعان- الرام شمال القدس، مالك قفيشة- الخليل، ثائر شريتح المزرعه الغربيه، يزن عطا الرجبي- الخليل، أوس محمود عجاوي- جنين

كما واعتقلت محمد عبد الرؤوف محمود، علي محيسن، الطفل محمد مجدي عطية، أحمد خالد أبو شمالة، محمد زكريا عليان من بلدة العيسوية شرق القدس

كما وقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير قاسم أبو سنينة في الخليل وعاثت فيه خرابا، واقتحمت منزل المواطن مكروم غيث.

وداهم الاحتلال سكنات للطلبة قرب جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرق القدس.