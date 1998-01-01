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اسرائيل تطلب من المستوطنين حمل السلاح الجمعة

الخميس 29 مارس 2018 06:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تطلب من المستوطنين حمل السلاح الجمعة



القدس / سما /

طالب جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، سكان المستوطنات بما يسمى بـ"غلاف غزة" حمل السلاح ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وحث الجيش كافة سكان المستوطنات القريبة من قطاع غزة بحمل السلاح تحسبا لدخول الفلسطينيين من القطاع في يوم الارض.

ويستعد الفلسطينيون يوم الجمعة لاطلاق مسيرات "العودة" من خمس مناطق قريبة للحدود بهدف العودة الى قراهم التي هجروا منها عام 1948.

ونشر جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية على حدود غزة، وقال رئيس الأركان الاسرائيلي غادي ايزينكوت، إن الجنود سيطلقون النار اذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطرا.

وأضاف "نشرنا مئة قناص تم اختيارهم من جميع وحدات الجيش وبشكل رئيسي من الوحدات الخاصة لديهم تصريح بفتح النار امام الخطر المميت".

واضاف "لن نسمح للكتل البشرية بتدمير السياج او الاقتراب من القرى والبلدات الحدودية المتاخمة لقطاع غزة والتوجهات هي استخدام القوة".

#اسرائيل #المستوطنين

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