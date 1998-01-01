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الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية

الخميس 29 مارس 2018 06:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: انخفاض في درجات حرارة وأمطار محلية



رام الله / سما /

وقعت الارصاد الجوية ان يكون الطقس اليوم غائماً جزئيا الى غائم وبارداً ومغبرأ احيانا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على فترات فوق معظم المناطق ، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمه وباردة وماطرة على فترات فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم وبارداً ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح ادنى معدلها السنوي العام بحدود بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق وفي ساعات المساء تميل الأجواء الى الاستقرار تدريجيا، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الخميس والجمعة من:

1- شدة سرعة الرياح. 2- تدني مدى الرؤيا الأفقية. 3- خطر التزحلق على الطرقات.

#الطقس #درجات حرارة

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