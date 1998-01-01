اتحاد الشجاعية يهزم شباب خانيونس برباعية

غزة / سما /

فاز اتحاد الشجاعية على شباب خانيونس (4-2), ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل رباعية "المنطار" عاهد أبو مراحيل (3, و65 من ركلة جزاء, و89), وعلاء عطية (32), بينما أحرز هدفي "النشامى" إسماعيل جبر (8), وباسل أبو بطنين (62).

ورفع الفائز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع, بفارق المواجهات المباشرة أمام شباب جباليا, وبقي رصيد الخاسر 45 نقطة في الصدارة.

يشار إلى أن "النشامى" توّج مسبقا بلقب دوري الممتازة, في حين نال أبو مراحيل جائزة هداف المسابقة برصيد 12 هدفا, بالتساوي مع سليمان العبيد مهاجم خدمات الشاطئ.