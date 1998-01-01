جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد الشجاعية يهزم شباب خانيونس برباعية

الأربعاء 28 مارس 2018 09:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الشجاعية يهزم شباب خانيونس برباعية



غزة / سما /

فاز اتحاد الشجاعية على شباب خانيونس (4-2), ضمن منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل رباعية "المنطار" عاهد أبو مراحيل (3, و65 من ركلة جزاء, و89), وعلاء عطية (32), بينما أحرز هدفي "النشامى" إسماعيل جبر (8), وباسل أبو بطنين (62).

ورفع الفائز رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع, بفارق المواجهات المباشرة أمام شباب جباليا, وبقي رصيد الخاسر 45 نقطة في الصدارة.

يشار إلى أن "النشامى" توّج مسبقا بلقب دوري الممتازة, في حين نال أبو مراحيل جائزة هداف المسابقة برصيد 12 هدفا, بالتساوي مع سليمان العبيد مهاجم خدمات الشاطئ.

#اتحاد الشجاعية #شباب خانيونس

أخبار ذات صلة

اتحاد الشجاعية يهدي شباب خانيونس لقب الممتازة

شباب خانيونس

شباب خانيونس يهزم الأهلي بلقاء ودي

860x484 (3)

شباب السموع يهزم شباب الخليل

شباب الخليل يهزم شباب الخضر

860x484 (3)

الشجاعية يُغرق شباك خدمات خان يونس برباعية

thumb

الشجاعية يهزم خدمات دير البلح ودياً

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

فطير وشيشة ووصلة رقص.. هكذا راقب الوفد الأمريكي الانتخابات المصرية (فيديو

بلدية غزة: قطر أوقفت دعمها لمشاريع البنية التحتية

ايزنكوت: مواجهة مع الفلسطينيين ستندلع بأي لحظة لعدة اسباب بينها انتهاء عهد عباس وغزة

قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

داخلية غزة : مؤتمر صحفي هام حول تفجير موكب الحمد الله مساء اليوم الاربعاء

أبو مرزوق لعباس: نتمنى أن تعامل نتنياهو كغزة

الأخبار الرئيسية

متهم بتفجير موكب الحمدلله

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

فريدمان - ارشيف

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

عميل اسرائيلي - غزة

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

حدود غزة -ارشيفية

فلسطينيان تسللا عبر السياج وأحرقا إحدى الآليات ومدفعية الاحتلال تقصف شرق غزة

وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي

صور: وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي في القدس بوساطة ألمانية

الاتصالات الفلسطينية