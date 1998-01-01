وزارة الاقتصاد والتربية والتعليم في محافظة القدس تنظمان فعاليات يوم المستهلك

القدس / سما /

نظمت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة القدس وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تربية ضواحي القدس، فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني في مدرسة ذكور صلاح الدين الاساسية العليا بهدف توعية وتثقيف الطلبة بمعايير السلامة العامة للمنتجات وصلاحيتها للاستهلاك والتأكيد على أهمية استهلك المنتجات الوطنية.

ونفذ الطلبة خلال الفعاليات فكرة ابداعية جديدة تمثلت بعمل محاكاة لعمل مؤسسة استهلاكية حيث تم افتتاح مؤسسىة صلاح الدين الاساسية العليا في هذا اليوم من خلال عمل بعض الطلبة على عرض لمنتجات مصانعنا الوطنية والشركات المستوردة باعتبارهم تجارا بينما قام طلبة آخرون بتمثيل عملية لشراء هذه المواد من المؤسسة في عرض مسرحي محاكاة للواقع اليومي بعملية البيع والشراء.

و اوضحت الأخت م. سحر ادكيدك مدير دائرة حماية المستهلك ان الهدف من هذا النشاط هو تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم والطرق المناسبة في عرض المنتجات الغذائية وآلية التعامل السليم معها بالإضافة إلى التعرف على العروض التجارية وبطاقة البيان الخاصة بالمنتجات وتعريفهم بآلية التواصل مع الوزارة في حال الشكوى وتعريفهم بمنتجاتنا الوطنية وتجارنا الملتزمون من خلال الطلبة أنفسهم والذين تم تدريبهم سابقا للقيام بهذا النشاط حيث أن وجود الطلبة يضفي طابعا جديدا وزخما لهذا العمل كونه يعمل على ترسيخ المعلومات لديهم.

ونوهت مديرية تربية ضواحي القدس بان هذه النشاطات تؤكد على عمق العلاقة ما بين المؤسسة التعليمة ووزارة الاقتصاد الوطني وعلى أهمية خلق جيل واعي يدرك حقوقه وواجباته معتزا بوطنيته وشعبه، داعما لصناعاته ولمؤسساته الوطنية.

وأوضح الاستاذ أمجد حوامدة /مسؤول الصحة المدرسية في تربية ضواحي القدس بأن فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني تعتبر فرصة لتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وحث التجار والصناع على الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها ورفع جودة المنتج الوطني ورفع كفاءة المنشآت الصناعية والتجارية.

واعربت مديرية وزارة الاقتصاد الوطني عن شكرها وتقديرها لكل المؤسسات والشركات التي ساهمت في انجاح النشاط، ولكل الشركاء في تنظيم وضبط السوق الداخلي وتعزيز مقومات حماية المستهلك من خلال الجولات الميدانية لحماية المستهلك من الغش والتزوير والتلاعب بالأسعار والاحتكار، داعية المواطنين الابلاغ عن الشكاوى عبر الرقم المباشر 129.