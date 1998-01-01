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المشروبات الوطنية تقدّم مجموعة من الأثاث لصالح الخدمات الطبية العسكرية

الأربعاء 28 مارس 2018 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تقدّمت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي بمجموعة من الأثاث لصالح مديرية الخدمات الطبية العسكرية في محافظة رام الله والبيرة، وذلك بهدف المساهمة في استمرارية تقديم العيادات التابعة للمديرية للخدمات الطبية والعلاجية، والتي تقدم لأبناء الأجهزة العسكرية وعائلاتهم والمواطنين في مختلف قراهم ومدنهم.

وقد تم تسليم الأثاث في مقر الخدمات الطبية العسكرية في مدينة رام الله؛ حيث اشتمل الأثاث على مقاعد الانتظار للمرضى  وخزائن لحفظ الملفات ومقاعد للأطباء، وذلك بحضور كل من علاء عيساوي من شركة المشروبات الوطنية والعقيد طبيب منتصر صوالي مدير الخدمات الطبية العسكرية في محافظة رام الله والبيرة.

وقال عماد الهندي مدير عام المشروبات الوطنية إن إدارة الشركة تسعد باستمرار الدعم والتعاون لصالح الخدمات الطبية العسكرية، وذلك إيمانا منها بأهمية الدور الخدماتي الطبي الذي تقدمه عيادات المديرية للمواطنين المدنيين والعسكريين، مثمنا دورها الكبير في توفير العلاج المجاني للمرضى، ومشيرا إلى أن تقديم مجموعة من الأثاث الجديد لصالح عيادات المديرية يمثل جزءا من التزامها بواجبها المجتمعي والتشاركي تجاه المؤسسات الوطنية ولا سيما الطبية التي تحتاج دعما سريعا ومستمرا حتى تتمكن من الاستمرارية في عطائها على أكمل وجه.

كما أكد الهندي أن الشركة تواصل تعاونها المستمر مع الهيئات الحكومية، بما يشمل رفد مؤسساتها الخدماتية بالدعم اللازم، سعيا لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والذي يصب في نهاية المطاف في تحسين جودة العمل وتوفير الراحة للمواطن المستفيد، مضيفا أن الشركة تحرص على تمكين المؤسسات الطبية العامة والخيرية بشكل خاص وإسنادها من خلال التبرع بالمستلزمات والاحتياجات، وشراء بعض الأجهزة الطبية وتجهيز مكتبات الأطفال داخل مشافي الوطن.

وتقدم العقيد طبيب منتصر صوالي بالشكر الجزيل والعرفان لشركة المشروبات الوطنية على دعمها المتواصل للمديرية، وأضاف: "أنقل تحيات وشكر اللواء طبيب خليل النقيب المدير العام للخدمات الطبية العسكرية، لهذه المساهمة الكريمة من إدارة الشركة التي تستمر بدعم مؤسستنا وتكون حاضرة في الميدان، ونتطلع إلى مزيد من التعاون والشراكة معها".

وأشار صوالي إلى أهمية استبدال الأثاث القديم والمستلزمات في عيادات الخدمات الطبية العسكرية، وتوفير أثاث جديد أكثر راحة وتطورا للمرضى ومرافقيهم، كما وجه دعوة إلى مؤسسات القطاع الخاص للاقتداء بشركة المشروبات الوطنية والإسهام في تلبية احتياجات المؤسسات الطبية الوطنية التي تخدم المواطن، لافتا إلى أن الخدمات الطبية العسكرية التي تقدمها المديرية تشمل توفير العلاج والفحوصات المختلفة والدواء مجانا، إلى جانب تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ للمواطنين في كافة القرى والبلدات، وتنظيم المحاضرات التثقيفية والفحوصات المجانية لطلبة المدارس.

#المشروبات الوطنية

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