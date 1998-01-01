جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار مصر

«الوطنيةالمصرية للانتخابات»: وسائل الإعلام التي تذيع أخبارا كاذبة معرضة للمعاقبة

الأربعاء 28 مارس 2018 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
«الوطنيةالمصرية للانتخابات»: وسائل الإعلام التي تذيع أخبارا كاذبة معرضة للمعاقبة



القاهرة /وكالات/

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن وسائل الإعلام التي تذيع أخبارًا كاذبة حول العملية الانتخابية أو سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على النتيجة معرض قانونًا للمعاقبة باعتبارها جريمة انتخابية.

وأضاف «الشريف»، خلال مؤتمر صحفي للتعقيب على ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، اليوم الأربعاء، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب رئيس الجمهورية، يحددان محاسبة من يذيع أخبار كاذبة حول العملية الانتخابية، مؤكدًا أن ما يتردد حول عدم نزاهة العملية الانتخابية غير صحيح، قائلًا: «من لا يرى ذلك فالعيب في عينه».

وأشار إلى أحقية وسائل الإعلام في إعلان مؤشرات أولية للنتائج الانتخابات، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات، هي وحدها المنوط بها إعلان النتيجة النهائية، وما عدا ذلك تعد توقعات يتحملها معلنها.

ونفى ما تردد حول مد التصويت ليوم رابع، مؤكدًا أن اليوم الأربعاء هو آخر أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية، وأن الشائعات تستهدف إعاقة المواطنين عن التصويت فيما تبقى من ساعات.

وأكد أن ما يتردد حول إعداد كشوف للوافدين الراغبين بالتصويت في نهاية اليوم، هي أخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وبدأ في التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، التصويت لليوم الثالث والأخير بالانتخابات الرئاسية، والتي تجري في 13 ألفًا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة المنافسة بين عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى، يوم 2 أبريل المقبل، حسبما أكدت الهيئة.

أخبار ذات صلة

الخطيب: قانون المرئي والمسموع سيعطي الحرية الكاملة لإنشاء وإدارة وسائل الإعلام

الخطيب: قانون المرئي والمسموع سيعطي الحرية الكاملة لإنشاء وإدارة وسائل الإعلام

خالد الصاوي يحذر وسائل الإعلام من حضور عزاء والده: «ده عزاء مش ديفيليه»

مقربون من وزير العدل المصري يسربون أخبارا عن إعدام مرسي في العيد

السفارة الاميركية في القاهرة

"الجزيرة" تذيع فيديو تحذر فيه سفارة أمريكا رعاياها بعدم مغادرة القاهرة قبل تفجير الدقهلية

صحيفة امريكية : مصر خارج "خرائط الفوضى" وغير معرضة للتقسيم

«صباحي» يرفع دعوى قضائية ضد «صدى البلد».. ويتهمها ببث أخبار «كاذبة»

الأكثر قراءة اليوم

فيديو: الأمن الداخلي بغزة ينشر لقطات حول عملية تفجير موكب الحمد الله

فطير وشيشة ووصلة رقص.. هكذا راقب الوفد الأمريكي الانتخابات المصرية (فيديو

بلدية غزة: قطر أوقفت دعمها لمشاريع البنية التحتية

ايزنكوت: مواجهة مع الفلسطينيين ستندلع بأي لحظة لعدة اسباب بينها انتهاء عهد عباس وغزة

قيادي فتحاوي : خياران أمام حماس بشأن الوضع في غزة

أبو مرزوق لعباس: نتمنى أن تعامل نتنياهو كغزة

وسائل إعلام عبرية : نقل نتنياهو إلى المستشفى

الأخبار الرئيسية

متهم بتفجير موكب الحمدلله

شاهد: وزارة الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عّن تفجير موكب الحمدالله

فريدمان - ارشيف

السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

عميل اسرائيلي - غزة

موقع امني: القبض على متخابر مع الاحتلال الاسرائيلي اثناء مناورات المقاومة بغزة

حدود غزة -ارشيفية

فلسطينيان تسللا عبر السياج وأحرقا إحدى الآليات ومدفعية الاحتلال تقصف شرق غزة

وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي

صور: وزير العمل الفلسطيني يلتقي نظيره الاسرائيلي في القدس بوساطة ألمانية

الاتصالات الفلسطينية