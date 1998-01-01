السفير الاميركي لدى اسرائيل: إذا لم يعد أبو مازن للمفاوضات فسنجد البديل

القدس المحتلة/سما/

قال السفير الامريكي في تل ابيب ديفيد فريدمان انه اذا استمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رفضه العودة للمفاوضات مع اسرائيل فسنجد حتما طرفا اخر نتحدث معه.

وأضاف فريدمان في تصريحات نشرتها القناة العاشرة "اذا خلق ابو مازن فراغًا فان اخرون سيملؤون الفراغ وعندها سنتقدم الى الامام".أشار فريدمان أيضا إلى خطاب أبو مازن الذي وصف فريدمان فيه بأنه "ابن كلب" ، وأكد أنه لم يتأثر بهذه التصريحات.

كما أشار السفير الأمريكي إلى القانون الذي صدر يوم الجمعة الماضي في الكونجرس الأمريكي. وينص على تجميد جزء من المساعدات الأمريكية للفلسطينيين إذا استمرت السلطة الفلسطينية في تحويل المبالغ إلى الاسرى وعائلات الشهداء.