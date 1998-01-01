فلسطينيّات تنفذ تدريباً نوعياً حول الأمن الرقمي

غزة/سما/

نفذت مؤسسة فلسطينيّات بمقرها في قطاع غزة اليوم، تدريبًا الأول من نوعه بعنوان الامن الرقمي باستخدام الأجهزة الذكيّة، بحضور مجموعة من الصحفيّات من نادي الإعلاميات، أكاديميّات، ومهتمات بالإعلام الرقمي.

وتناول التدريب الذي استمر ست ساعات تدريبية نفذه المدرب محمد أبو القمبز عناوين مهمة، حول الخطوات المتبعة في توفير حماية أساسيّة للأجهزة النقالة من خلال تزويد المشاركات بأهم البرامج الإلكترونيّة التي توفر لهن ذلك، و الإشارات التي تدل على أن الهاتف مراقب، اضافة الى أذونات الهاتف ومصادرها وكيفية تطبيقها.

كما ركّز على كيفيّة حماية المحتوى الإلكتروني، والمحافظة على أمان الفيس بوك والتي تشمل عدة نقاط أهمها عدم الإساءة الى أي شخص أو ترهيبه أو مضايقته، عدم الاشتراك في التسويق الغير قانوني.

وعرض التدريب مجموعة من الحلول في حال تعرض الجهاز للاختراق، وكيف، ولماذا يتم تشفر الهاتف الذكي؟، كما قدم عدة توصيات لتحسين أداء الأجهزة الذكية بشكل آمن.

وتفيد فداء حلس إحدى المشاركات في التدريب أنّه قدم لها معلومات مهمة في كيفية حماية الأجهزة الرقمية خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي الحاصل والذي تعتمد عليه بشكل كبير لعملها.

إضافة لمساعدتها في زيادة الخصوصيّة وحماية الملفات المهنيًة والخاصة، كما زاد التدريب من إمكانية توفير مساحة واسعة من الخصوصيّة والسريّة. وتتمنى أن يتم عقد مزيد من التدريبات حول موضوع الأمان الرقمي ليس ليوم واحد بل؛ "كورسًا" كاملًا.

فيما تحدثت ماجدة البلبيسي وهى مشاركة أخرى في التدريب قائلة: " إنّ التدريب شكل لديّ خطوة مهمة في مجال عملي في الوقت الذي كنت أعاني منه سابقًا من ضعف في المعلومات حول الأمان الرقمي، كيفية حمايّة الأجهزة في حال تعرضت لأي اختراق قد يسبب لها مخاطر على عدة مستويات".

ونوّهت أن الصحفيات بحاجة ماسة لمثل هذا التدريب خاصةّ في عدم وجود تقنيّات حديثة لديهن حول هذا الجانب.

وأوصت مجموعة الصحفيات المشاركات في التدريب بضرورة بأن يكون هناك امتداد لعديد من التدريبات حول هذا المضمون، خاصة في ما يتعلق بالإعلام الرقمي الجديد.