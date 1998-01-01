محمد الداية يعتذر رسميا عما صدر عنه من اساءة لسكرتير الرئيس الخاص

رام الله/سما/

قدم محمد الداية اعتذارا رسميا لسكرتير الرئيس الخاص حسين حسين ولعائلته، عما بدر عنه من إساءة بحقه وحق عائلته، نافيا صحة ما نشر عنهم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الداية في رسالة الاعتذار: "نهديكم أطيب التحيات وأرق الأمنيات لكم ولأسرتكم واعتزازي بالتاريخ المشترك الذي جمعنا سويا، فقد تشرفت بعملنا معا في خدمة الوطن وقائده الشهيد الرمز أبو عمار، وتستمر علاقتنا وحرصنا المشترك تحت راية الرئيس محمود عباس".

وأضاف "لا أقبل لك ولأسرتك أي اساءة وأعبر لك عن اعتذاري عما بدر مني من اساءة بقصد أو غير قصد بحقك وزوجتك وعائلتها على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المأجورة وغيرها، فما يصيبك يصيبني، وإنني على عهد الشهيد أبو عمار وحامل الأمانة الرئيس محمود عباس ملتزما بحماية التاريخ والود الذي يجمعنا وما عشناه من تجارب مختلفة في كنف الآباء المؤسسين".

وأعرب عن أمله باستمرار العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل والمشترك والتقدير الأخوي، لأننا كنا وما زلنا شركاء في الوطن والمحن ولقمة العيش.