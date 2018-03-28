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جامعتا القدس المفتوحة و(تشيليابينسك) الروسيّة توقعان اتفاقية تعاون

الأربعاء 28 مارس 2018 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقعت جامعتا "القدس المفتوحة" و"تشيليابينسك" الروسيّة، يوم الأربعاء الموافق 28-03-2018م، اتفاقية تعاون مشترك، في مكتب رئاسة الجامعة برام الله، بحضور عدد من شخصيات "القدس المفتوحة" وممثلين عن جامعة "أورال" والممثلية الروسية في فلسطين.

وقّع الاتفاقية عن "القدس المفتوحة" رئيسها أ. د. يونس عمرو، ونيابة عن رئيس جامعة "تشيليابينسك" القائم بأعمال رئيس قسم الدراسات الإقليمية الأجنبية د. سميرنوف ماكسيم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتبادل البحوث والخبرات الأكاديمية، وتنظيم مؤتمرات وزيارات علمية مشتركة، والاستفادة من الطاقم الأكاديمي لـ"القدس المفتوحة" في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ورحب أ. د. عمرو بالحضور، قائلاً: "نرحب بكم في فلسطين ونقدر عاليًا مواقف القيادة والشعب الروسي، ونتمنى أن تظل روسيا كما عهدناها في تاريخها الطويل، منتصرة للضعفاء في العالم". وأكد استعداد "القدس المفتوحة" لتقديم ما يلزم لإنجاح التعاون الأكاديمي بينها وبين "تشيليابينسك"، وغيرها من نظيراتها الروسية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تطوير عمل "القدس المفتوحة" وفي خلق تعاون مثمر للمؤسستين.

وبيّن أن الجامعة حريصة على توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك مع الجامعات العالمية، وتبادل الخبرات والإمكانات فيما بينها، لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للتعليم في فلسطين.

إلى هذا، شكر الوفد الروسي "القدس المفتوحة" على حفاوة الاستقبال وإتاحتها المجال للتعاون مع نظيرتها الروسية، مبينًا أنها حرصت على توقيع هذه الاتفاقية مع "القدس المفتوحة" كونها كبرى الجامعات الفلسطينية من حيث عدد الطلبة والانتشار، ما يجعل هذا التعاون مثمراً بشكل كبير.

وأعرب الوفد عن نية "تشيليابينسك" إجراء تبادل أكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والطلبة مع "القدس المفتوحة" للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني والبحث العلمي، وتطوير قدرات مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مؤكدًا أن هذا التعاون سيخدم العملية التعليمية  تكنولوجيًا وثقافيًا وبحثيًا، وأشاد باجتهاد الطلبة الفلسطينيين وحبهم للعلم. 

يذكر أن جامعة "تشيليابينسك" تصنف ضمن أفضل الجامعات الروسيّة، وأن "القدس المفتوحة" كانت وقّعت في السابق اتفاقيات مع جامعات روسية أخرى، كانت آخرها مع جامعة "الاورال" الفيديرالية.وقعت جامعتا "القدس المفتوحة" و"تشيليابينسك" الروسيّة، يوم الأربعاء الموافق 28-03-2018م، اتفاقية تعاون مشترك، في مكتب رئاسة الجامعة برام الله، بحضور عدد من شخصيات "القدس المفتوحة" وممثلين عن جامعة "أورال" والممثلية الروسية في فلسطين.

وقّع الاتفاقية عن "القدس المفتوحة" رئيسها أ. د. يونس عمرو، ونيابة عن رئيس جامعة "تشيليابينسك" القائم بأعمال رئيس قسم الدراسات الإقليمية الأجنبية د. سميرنوف ماكسيم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتبادل البحوث والخبرات الأكاديمية، وتنظيم مؤتمرات وزيارات علمية مشتركة، والاستفادة من الطاقم الأكاديمي لـ"القدس المفتوحة" في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ورحب أ. د. عمرو بالحضور، قائلاً: "نرحب بكم في فلسطين ونقدر عاليًا مواقف القيادة والشعب الروسي، ونتمنى أن تظل روسيا كما عهدناها في تاريخها الطويل، منتصرة للضعفاء في العالم". وأكد استعداد "القدس المفتوحة" لتقديم ما يلزم لإنجاح التعاون الأكاديمي بينها وبين "تشيليابينسك"، وغيرها من نظيراتها الروسية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تطوير عمل "القدس المفتوحة" وفي خلق تعاون مثمر للمؤسستين.

وبيّن أن الجامعة حريصة على توسيع شبكة علاقاتها الأكاديمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك مع الجامعات العالمية، وتبادل الخبرات والإمكانات فيما بينها، لتحقيق أكبر فائدة ممكنة للتعليم في فلسطين.

إلى هذا، شكر الوفد الروسي "القدس المفتوحة" على حفاوة الاستقبال وإتاحتها المجال للتعاون مع نظيرتها الروسية، مبينًا أنها حرصت على توقيع هذه الاتفاقية مع "القدس المفتوحة" كونها كبرى الجامعات الفلسطينية من حيث عدد الطلبة والانتشار، ما يجعل هذا التعاون مثمراً بشكل كبير.

وأعرب الوفد عن نية "تشيليابينسك" إجراء تبادل أكاديمي لأعضاء هيئة التدريس والطلبة مع "القدس المفتوحة" للتعاون في مجال التعليم الإلكتروني والبحث العلمي، وتطوير قدرات مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، مؤكدًا أن هذا التعاون سيخدم العملية التعليمية  تكنولوجيًا وثقافيًا وبحثيًا، وأشاد باجتهاد الطلبة الفلسطينيين وحبهم للعلم. 

يذكر أن جامعة "تشيليابينسك" تصنف ضمن أفضل الجامعات الروسيّة، وأن "القدس المفتوحة" كانت وقّعت في السابق اتفاقيات مع جامعات روسية أخرى، كانت آخرها مع جامعة "الاورال" الفيديرالية.

#جامعة القدس المفتوحة

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