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وكيل التربية: الكويت مستمرة في استقدام معلمين فلسطينيين

الأربعاء 28 مارس 2018 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل التربية: الكويت مستمرة في استقدام معلمين فلسطينيين



رام الله/سما/

 أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بصري صالح، أن دولة الكويت الشقيقة أكدت استمرار عملية استقدام المعلمين الفلسطينيين إليها، خاصةً بعد تميز المجموعة الأولى من المعلمين الذين التحقوا بالعمل في وظائف تعليمية فيها مع انطلاق العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك عقب لقاء جمع صالح بنظيره الكويتي هيثم الأثري بمقر الوزارة الكويتية، بحضور ممثل السفارة الفلسطينية في الكويت ثائر ناصر.

وأشار صالح إلى أن الكويت سترسل وفداً فنياً من وزارتها إلى فلسطين خلال الشهر المقبل للمباشرة بإجراءات استقدام الدفعة الثانية من المعلمين الفلسطينيين.

وثمن صالح قرار الكويت الشقيق هذا، مؤكداً أن ذلك يبرهن على تميز المعلم الفلسطيني وامتلاكه المهارات التي تؤهله للإبداع في مجال التعليم وتوصيل خبراته لعديد الدول ومدارسها، معبراً عن شكره وتقديره للكويت على هذه الثقة ورغبتها بمواصلة استقدام المعلمين إليها؛ الأمر الذي يعكس عمق التعاون بين البلدين.

#معلمين #فلسطينيين

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