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اطلاق سراح الشيخ رائد صلاح وتحويله للإقامة الجبرية

الأربعاء 28 مارس 2018 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
اطلاق سراح الشيخ رائد صلاح وتحويله للإقامة الجبرية



القدس/سما/

قررت محكمة الصلح في مدينة حيفا، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الشيخ رائد صلاح بشروط مقيدة بينها الحبس المنزلي وعدم السفر خارج البلاد وعدم الاتصال والتحدث وإلقاء الخطب والتصريحات الإعلامية وإيداع كفالات من أقارب له.

وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية، تجميد قرار إطلاق سراحه لغاية الساعة الثانية من يوم غد الخميس، ووافقت المحكمة على طلبها شرط أن تبلغ النيابة المحكمة قرارها بذلك لغاية الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم.

وكان صلاح اعتقل فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام بتاريخ 24.8.2017 ضده.

#رائد صلاح #افراج #احتلال

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