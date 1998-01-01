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نتنياهو يمنع وزراءه التحدث عن مسيرة العودة

الأربعاء 28 مارس 2018 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يمنع وزراءه التحدث عن مسيرة العودة



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قد أصدر تعليماته لجميع الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بعدم الحديث لوسائل الإعلام عن مسيرة العودة التي تعد لها الفصائل الفلسطينية يوم الجمعة المقبلة على الحدود مع قطاع غزة.

ومن جانبه تطرق وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قبل تعميم تعليمات نتنياهو لمسيرة المليون الفلسطينية خلال مراسيم وضع حجر الأساس لبناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية كاشفا من أنه قد زار صباح اليوم فرقة غزة برفقة رئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوت للاطلاع على استعدادات وجهوزية الجيش الإٍسرائيلي للتعامل مع المظاهرات.

وأكد أن الجيش سينجح في احتواء الموقف والحيلولة دون اشتعال المنطقة والانجرار لمواجهة عسكرية، كما تمنى ليبرمان أن تمر فترة الأعياد على الإسرائيليين بهدوء وأمان.

#نتنياهو #وزراء #مسيرة العودة

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