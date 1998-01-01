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ليبرمان يهاجم الرئيس على خلفية رواتب الاسرى

الأربعاء 28 مارس 2018 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يهاجم الرئيس على خلفية رواتب الاسرى



القدس المحتلة / سما /

هاجم وزير الجيش الاسرائيلي افغيدور ليبرمان مساء اليوم الرئيس محمود عباس، ووصفه بـ"المؤيد للارهاب" .

وقال " ابو مازن مؤيد للارهاب ولقد ازال القناع وازال قفازه"، ويأتي ذلك عقب محاولات الضغط الاسرائيلية لوقف مستحقات الاسرى والشهداء .

واكد ليبرمان بانه سيتم خصم الاموال التي تدفها السلطة الفلسطينية للاسرى وذوى الشهداء، من الضرائب التي يتم جبايتها من الجانب الاسرائيلي .

وغرد ليبرمان بذلك عبر توتير تعليقا على تقرير نشره موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت " أشار إلى أن الميزانية الجديدة للسلطة الفلسطينية تشمل دفع رواتب عوائل الشهداء والأسرى.

واعتبر الموقع العبري أن تخصيص الأموال لعوائل الشهداء والأسرى بأنه تحدٍ واضح للولايات المتحدة وإسرائيل وبلدان أخرى تعمل على تشريع قوانين ضد تمويل السلطة الفلسطينية "للإرهاب".

وأشار إلى 7.47% من إجمالي الميزانية التشغيلية للسلطة يتم دفعها للأسرى في السجون ولعوائلهم وعوائل الشهداء والجرحى. وهو مبلغ 44% من الأموال التي يتوقع أن تستلمها السلطة كمساعدات خارجية في 2018 بمبلغ يصل 2.79 مليار شيكل.

#ليبرمان #الرئيس #هجوم

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