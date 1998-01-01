100 قناص على حدود غزة بانتظار "مسيرة العودة"

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الأركان الاسرائيلي غادي ايزينكوت، اليوم الأربعاء، إن الجنود الاسرائيليين سيطلقون النار اذا اقترب الفلسطينيون من الحدود وشكلوا خطرا، قبل مسيرة العودة المقرر انطلاقها يوم الجمعة في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ايزينكوت قوله للصحف الاسرائيلية، إن الجيش نشر تعزيزات لا سيما من القناصة على الحدود مع غزة.

وأضاف لصحيفة يديعوت احرونوت "نشرنا مئة قناص تم اختيارهم من جميع وحدات الجيش وبشكل رئيسي من الوحدات الخاصة لديهم تصريح بفتح النار امام الخطر المميت".

واضاف "لن نسمح للكتل البشرية بتدمير السياج او الاقتراب من القرى والبلدات اليهودية الحدودية المتاخمة لقطاع غزة والتوجهات هي استخدام القوة".

واشار ايزينكوت لصحيفة هآرتس "ان حالة التوتر مع الجانب الفلسطيني في تصاعد" وأن "خطر الحرب اقوى هذا العام".

ويستعد المواطنون الجمعة، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، والفلسطينيون العرب في اسرائيل لإحياء ذكرى احتجاجات "يوم الارض" في الثلاثين من اذار/ مارس والذي قتل فيه عام 1976 ستة فلسطينيين اثناء احتجاجات على محاولة السلطات الاسرائيلية مصادرة أراضيهم.

وبمناسبة يوم الارض تنظم الهيئة الوطنية للاجئين في القطاع الجمعة "مسيرة العودة الكبرى" في غزة حيث ستقام مئات الخيام في خمسة مراكز على بعد مئات الامتار من الحدود بين القطاع واسرائيل. وستقيم عائلات لاجئين في هذه الخيام ستة اسابيع، وفق الهيئة التي تضم الفصائل وفعاليات شعبية وأهلية.