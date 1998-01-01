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حماس تدين لقاء الوزير أبو شهلا بنظيره الاسرائيلي" كاتس"

الأربعاء 28 مارس 2018 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين لقاء الوزير أبو شهلا بنظيره الاسرائيلي" كاتس"



غزة/سما/

دانت حركة حماس لقاء وزير العمل في حكومة الحمد الله مأمون أبو شهلا مع نظيره في حكومة الاحتلال "حايم كاتس".

واعتبر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أن عقد هذا الاجتماع وفي قلب مدينة القدس استفزازا لمشاعر شعبنا الفلسطيني، وتجاهلا لتضحياته ومواقفه الثابتة والرافضة لإعلان ترمب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للاحتلال.

وأوضح القانوع أن عقد هذا الاجتماع يأتي لتفتيت حالة الإجماع الوطني الجامع بعزل الاحتلال وسحب الاعتراف به ومواجهة مخططاته.

وقال "إن حماس تدين هذا العمل اللاوطني لتؤكد من جديد على ضرورة قطع كل أشكال العلاقة والتواصل مع الاحتلال الإسرائيلي من أي طرف كان".

 

#حماس #ابو شهلا #كاتس

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