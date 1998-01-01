كحلون يوقع أمر السماح بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس

القدس/سما/

وقع وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على قرار السماح بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقال موقع "واللا العبري" اليوم الأربعاء، إنّ وزير المالية موشيه كحلون وقع أمرا بالسماح بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قائلاً "بصفتي وزيرا في الحكومة الإسرائيلية ، كمواطن في دولة إسرائيل ، كل شيء يستحق العمل ، والسعي والكفاح من أجله، و نقل السفارة الأمريكية في القدس هدفنا".

وأشار، إلى أنّ نقل السفارة الأمريكية للقدس رسميا أهم اعتراف بصداقتنا بأن القدس عاصمة لإسرائيل إلى الأبد ".